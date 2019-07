Dronningen har tildelt 28 medaljer

Fra den 3. maj 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Værkfører i Glud & Marstrand A/S Jens Kielsgaard Madsen, Odense C. Fhv. salgschef i Auto-G Randers A/S Ole Hvam Sørensen, Spentrup. Den kongelige belønningsmedalje: Matrikeltekniker i Landinspektørfirmaet LE34 A/S Inge Bislev, Gandrup. Teknisk Supporter i Evonet A/S Alfred Brodersen, Agerskov. Sagbehandler i Sydbank A/S Ninna Møller Linnet Havkær, Gråsten. Advokatsekretær hos August Jørgensen Advokater I/S Maj-Britt Henningsen, Allerød. Produktionsmedarbejder i Wavin Grethe Elisabeth Møller, Sporup. Fhv. Air Purser i SAS Sverre Nordtvedt, København S. Assistant Finance & Adm. i DSM Nutritional Products A/S Birthe Søndergaard Pedersen, Ruds Vedby. Fhv. chauffør i Danish Agro a.m.b.a. Ernst Carsten Pedersen, Grindsted. IT- og Systemadministrator i SAS Susanne Rieltoft, Kastrup. Fhv. Air Purser i SAS Elsebeth Susanne Juhl Schønau, Nivå. Seniorlaborant i FMC Agricultural Solutions A/S Inger Skov, Lemvig. Fhv. Shipping Assistant i BHJ A/S Lisa Lund Tinnesen, Egernsund. Fra den 7. maj 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Kaptajn i Vørn, Færøernes vagt- og bjærgningstjeneste Ellintur Marius Abrahamsen, Ukendt. Ekspeditionssekretær i Undervisningsministeriet Ulla Marion Agerbo, Ringsted. Vejleder på Københavns Kommunes Ungdomsskole Ulla-Britt Brisell, Brønshøj. Tandklinikassistent i Børnetandplejen i Klaksvík Finngerð Danielsen, Klaksvik. Stationsbetjent i DSB Allan Tankred Hansen, Langå. Trafikdisponent i Midtjyske Jernbaner Drift A/S Ulla Hemberg, Lemvig. Lærer på Baggesenskolen Benny Egegaard Jensen, Fuglebjerg. Salgs- og indkøbskoordinator i Direktoratet for Kriminalforsorgen Tommas Jørgensen, Haslev. Dagplejepædagog i Dagplejen, Guldborgsund Kommune Hanne Knudsen, Idestrup. Tandklinikassistent i Børnetandplejen i Klaksvík Malan Friða Levisdóttir, Klaksvik. Smed i Energnist I/S Hans Verner Mathiesen, Kolding. Håndværker i DSB Gert Nielsen, Aarhus N. Lønkonsulent i Helsingør Kommune Margit Gertrud Nielsen, Espergærde. Trafikinspektør i Banedanmark Marianne Poulsen, Roskilde. /ritzau/