Dronningen har tildelt 28 medaljer

Fra den 7. januar 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. bogholder i Energi Hurup Ellinor Grud, Hurup Thy. Servicechef i Junget A/S Flemming Korgaard, Aarhus V. Den kongelige belønningsmedalje: Reservedelsekspedient i Skanderborg Maskinforretning A/S Arne Krogh, Ry. Fhv. sekretær i Skobranchen.dk Bente Mikkelsen, Greve. Fhv. sagsbehandler i Sydbank A/S Birthe Petersen, Rødekro. Fhv. vodbinder i Cosmos Trawl A/S Bjarne Miller Hvid, Skagen. Fhv. bankrådgiver i Nordea Bodil Pedersen, Tarm. Fhv. produktionsmedarbejder i BHJ A/S Hardy Johan Andreasen, Gråsten. Fhv. farmakonom på Mariager Apotek Helle Vibeke Haugaard, Mariager. Rejserådgiver i Stena Line Denmark A/S Irene Tove Sørensen, Grenaa. Fhv. salgsassistent i Salling Group Lone Funder Jensen, Karlslunde. Fhv. montør i Energi Fyn Erhverv A/S Niels Flemming Hansen, Årslev. Fhv. kontorassistent i Frederikshavn Boligforening Rita Vestergaard, Frederikshavn. Fhv. bankrådgiver i Nordea Søren Therkild Hoffmann Iversen, Lemvig. Under den 18. december 2018 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Sekretær på Regionshospitalet Holstebro Bente Fruergaard, Holstebro. Social- og sundhedshjælper på Lokalcenter Vestervang Connie Mie Larsen, Aarhus V. Lægesekretær på Regionshospitalet Randers Dorte Bødker Brødholt, Randers NØ. Social- og sundhedshjælper i Odense Kommune Inge Skou, Odense SV. Konsulent i Jammerbugt Kommune Inge Bonkegaard Olesen, Aabybro. Sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital Inge Svit Dahl, Rønde. Social- og sundhedsassistent på Marstal Ældrecenter Jytte Thornfeldt, Ærøskøbing. Enhedschef i Direktoratet for Kriminalforsorgen Lene Birgit Svanberg, Hellerup. 1. Tandklinikassistent i Hvidovre Kommunale Tandpleje, Tandplejecenter Enghøj Lillian Åkerberg Hansen, Hvidovre. Pædagogmedhjælper i Vejlebroskolens SFO Linda Merete Rutell, Brøndby. Fængselsoverassistent i Sdr. Omme Fængsel Marianne Damgaard, Skjern. Fhv. kørelærer for lokomotivførere i DSB Torben Edmund Kristiansen, Hinnerup. Kontorfuldmægtig i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Ulla Christensen, Odense SØ. Specialist i Herning Kommune Ulla Højlund Rasmussen, Herning.