Fra den 7. november 2018 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Sygehjælper på Plejecenter Solbakken Anne Marie Madsen, Ringsted. Konsulent i Region Sjælland, Koncern IT Birgit Jeppesen, Strøby. Servicemedarbejder i Favrskov Kommune Birgit Kjærgaard Selmer, Ulstrup. Ernæringsassistent i Madservice Vejen Birte Jensen, Brørup. Opvågningssygeplejerske på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus Conny Hørlykke, Morud. Lægesekretær på Regionshospitalet Holstebro Ellen Brinth Nielsen, Holstebro. Sygeplejerske på Middelfart Sygehus Ellen Merete Kjeldgaard Christensen, Give. Afdelingsleder på Aalborg Universitet Grethe Nørgaard Jensen, Aalborg. Social- og sundhedshjælper på Stokkemarke Plejecenter Inge Andersen, Nørreballe. Hospitalsserviceassistent på Regionshospitalet Herning Karsten Harder Wellendorf, Herning. Lægesekretær på Aalborg Universitetshospital, Thisted Kirsten Bangsgaard Lyngs, Hurup. Thy Social- og sundhedshjælper i Slagelse Hjemmepleje Lissa Hansen, Slagelse. Intensivsygeplejerske på Aalborg Universitetshospital Marianne Rasmussen Agerschou, Thisted. Social- og sundhedsassistent i Hjemmehjælpen Taps Sonja Karin Skjøtt, Christiansfeld. Fra den 27. november 2018 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje af 1. grad: Fhv. Senior Director i Danish Crown A/S Leif Brøndum Nielsen, Fjerritslev. Fra den 27. november 2018 er efternævnte tildeltden kongelige belønningsmedalje: Fhv. redder i Falck Danmark A/S Arne Martin Hviid Carlsen, Løgumkloster. Controller i Salling Group Birgitte Vasegaard, Tilst. Fhv. bioanalytiker i Unilabs A/S Eddie Schønbeck, Birkerød. Fhv. privatkunderådgiver i Jutlander Bank A/S Else Mariane Bojesen Bonderup, Aalborg. Fhv. redder i Falck Danmark A/S Emil Frydensbjerg Jacobsen, Ballerup. Fhv. økonomiassistent i Centrovice Helga Marie Maegaard Sørensen, Ryslinge. Fhv. arbejdstilrettelægger i Falck Danmark A/S Ib Gerhard Larsen, Randers NV. Fhv. pladsmand i M. Larsen Vognmandsfirma A/S John Block, Brøndby. Fhv. redder i Falck Danmark A/S John Lindoff Bredtved, Varde. Fhv. redder i Falck Danmark A/S John Mathiasen Nielsen, Årslev. Fhv. redder i Falck Danmark A/S Poul-Erik Have, Haderslev. Fhv. disponent i Ohl Logistics A/S Preben Juhl, Padborg. Fhv. elektronik og softwareteknikker i Alpine Metal Tech Danmark ApS Torben Hedegaard Simonsen, Vallensbæk. /ritzau/