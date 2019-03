Fra den 8. januar 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. kørselsleder i P. Fournaise A/S Bent Walter Jensen , Fredericia. Servicechef i Strapex ApS Kai Piper , Humlebæk. Fra den 8. Januar 2019 er efternævnte tildelt den kongelige belønningsmedalje: Fhv. ambulanceredder i Falck Danmark A/S Anders Børge Andersen , Ruds Vedby. Fhv. lægesekretær hos Hinneruplægerne Anna Sand Vallespir , Hinnerup. Fhv. salgskonsulent i STARK K&M Frederiksberg Claus Falck Hansen , Vipperød. Fhv. procesoperatør i ITW Construction Products ApS Finn Graversen , Middelfart. Fhv. maskinfører i Arkil Holding A/S Jens Elbech , Føvling. Værktøjsmager på Sønderborg Værktøjsfabrik A/S Kristian Juncher , Sønderborg. Mestersvend i Tulip Food Company Lars Ingolf Klærke Kristensen , Vejle. Fhv. bogholder i N. Eilersen A/S Linda Merete Nielsen , Skamby. Senioranalytiker i Danske Bank Lisbeth Sørensen Lanng , Hvidovre. Ambulanceassistent i Falck Danmark A/S Olav Chemnitz Jensen , Sæby. VVS montør i Bravida Danmark A/S Peder Steen Henriksen , Odense SØ. Fra den 8. januar 2019 er efternævnte tildelt fortjenstmedaljen i sølv: Sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital Anders Bisgaard , Aalborg. Specialist på Amager og Hvidovre Hospital Anette Susanne Surlykke Lund , Hvidovre. Bioanalytiker på Rigshospitalet Ann Meisler , Bagsværd. Hospitalsmedhjælper på Region Hovedstadens Apotek Bodil Doris Albrechtsen , København N. Tandklinikassistent i Vejle Kommune, Tandplejen Britta Frederiksen , Egtved. Tandklinikassistent i Skive Kommunale Tandpleje Connie Kathrine Krog , Skive. GS-instruktør i Region Hovedstadens Koncerncentre Ina Bechmann Nielsen , Espergærde. Sygeplejerske på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Kirsten Jeppe Hansen , København NV. Tandplejer i Albertslund Kommune, Tandplejen Lone Engell Mehlsen , Hvidovre. Serviceassistent på Nordsjællands Hospital Oliver Lund Johansen , Helsingør. Sygeplejerske på Regionshospital Nordjylland, Hjørring Rita Stagsted , Hjørring. Bioanalytiker på Rigshospitalet Ruth Deleuran , Vallensbæk Strand. Lægesekretær på Sydvestjysk Sygehus Sonja Kæmsgaard , Brædstrup. Kontorassistent på Odense Universitetshospital, Svensborg Sygehus Susanne Soelberg , Odense C. /ritzau/