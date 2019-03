96 i audiens hos dronningen

96 kvinder og mænd mødte mandag til audiens hos dronning Margrethe på Christiansborg Slot.

Følgende takkede for udnævnelse til ridder af 1. grad af dannebrogordenen: Oberstløjtnant, midlertidig oberst i Hæren, Niels Henrik Johansen, Vilnius, Litauen, adm. direktør og koncernchef for Egmont, Steffen Kragh, 1255 København K, oberstløjtnant, midlertidig oberst i Flyvevåbnet, Ole Michael Mouritsen, Gribskov. Følgende takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogordenen: Medlem af Folketinget, Villum Christensen, 4200 Slagelse, borgmester i Glostrup Kommune, John Birger Engelhardt, 2600 Glostrup, brigadechef i Beredskabsstyrelsen, Allan Kirk Jensen, 6070 Christiansfeld, kommunalbestyrelsesmedlem i Glostrup Kommune, Flemming Ørum Ørhem, 2600 Glostrup, sekretariats- og protokolchef i Folketinget, Torben Peter Møllerstrøm Mikkelsen, 4000 Roskilde, CEO i Global Fashion Agenda, Eva Franck-Kruse, 2100 København Ø, professor ved Københavns Universitet, dr.phil., Klaus Bruhn Jensen, 2400 København NV, direktør for Madkulturen, Judith Flaine Kyst, 3460 Birkerød, professor, Rigshospitalet, Henning Bundgaard, 2840 Holte, kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Kommune, Thorkild Levy Gruelund, 2970 Hørsholm, kontorchef i Justitsministeriet, Mette Johansen, 2100 København Ø, områdechef i Kystdirektoratet, Ane Charlotte Nielsen, 8620 Kjellerup, kontorchef i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Anne-Mette Udsen, 4320 Lejre, veterinærchef i Veterinær Nord, Flemming Kure Marker, 7840 Højslev, kontorchef i Gældsstyrelsen, Stab og Styring, kontoret for Strategisk produktionsstyring, Michael Olsen, 2600 Glostrup, byrådsmedlem i Skanderborg Kommune, Jens Szabo, 8680 Ry, skuespiller Stine Stengade, 2200 København N, kommunalbestyrelsesmedlem i Herlev Kommune, Lars Mann Pedersen, 2730 Herlev, kommunalbestyrelsesmedlem i Herlev Kommune, Peter Nielsen, 2730 Herlev. Følgende takkede for den kongelige belønningsmedalje med krone: Manager i MAN Diesel, John Eriksen, 2770 Kastrup, servicechef i Junget A/S, Flemming Korgaard, 8210 Aarhus V, entrepriseleder i HP Byg A/S, Thorben Strandskov Svendsen, 9760 Vrå, fhv. formand i Arkil Holding A/S, Knud Boisen Søgaard, 9632 Møldrup. For den kongelige belønningsmedalje takkede: Fhv. arbejdstilrettelægger i Falck Danmark A/S, Ib Gerhard Larsen, 8920 Randers NV, revisor i Revisionsfimaet EY, Steen Knudsen, 8300 Odder, fhv. slagskonsulent i STARK K&M Frederiksberg, Claus Falck Hansen, 4390 Vipperød, fhv. servicerådgiver i Vestjysk Bank, Alice Vestergaard Mortensen, 7500 Holstebro, fhv. redder i Falck Danmark A/S, Henrik Madsen, 8250 Egå, fhv. marketingassistent i Dantherm A/S, Mona Jakobsen, 7800 Skive, senioranalytiker i Danske Bank, Lisbeth Sørensen Lanng, 2650 Hvidovre, finance and administrative officer ved generalkonsulatet i Dubai, Sheikh, Rafiqul Alam, Bangladesh, fhv. supporter i Totalbanken A/S, Dorit Theresia Pedersen, 5492 Vissenbjerg, fhv. privatkunderådgiver i Jutlander Bank A/S, Else Mariane Bojesen Bonderup, 9000 Aalborg, fhv. kreditorbogholder i Nordea Liv & Pension, Jytte Anna Mortensen, 2630 Taastrup, fhv. designer i MT Højgaard A/S, Ole Larsen, 2200 København N, lønassistent i Falck Danmark A/S, Birthe Mikkelsen, 2610 Rødovre, fhv. elektronik- og softwaretekniker i Alpine Metal Tech Danmark ApS, Torben Hedegaard Simonsen, 2625 Vallensbæk, fhv. montrice i BB Electronics, Mona Møgelhøj Nielsen, 8722 Hedensted, fhv. klinikkoordinator i Tandlægehuset Ørsted, Tove Gjesing, 8950 Ørsted, modul technician assistent i LEGO System A/S, Jens Mortensen, 6623 Vorbasse, reservedelsekspedient i Skanderborg Maskinforretning A/S, Arne Krogh, 8680 Ry, fhv. VVS- og rørsmed i Hæstrup VVS A/S, Søren Strandskov Svendsen, 9800 Hjørring, fhv. udlejningsmedarbejder i KAB, Jane Maiken Dørge Amdisen, 2100 København Ø, fhv. operator - instrument i Brüel & Kjær Sound & Vibration Measurement A/S, Hans Henrik Schmidt Petersen, 2840 Holte, sygehjælper på Filadelfia, Marianne Sofie Olsen, 4291 Ruds Vedby, montrice i DGS Denmark A/S, Anni Overgaard Vestergård, 7752 Snedsted, produktionsmedarbejder i Glud & Marstrand A/S, Aase Jette Johansen, 8723 Løsning, montrice i DGS Denmark A/S, Jytte Jensen, 7700 Thisted, montrice i DGS Denmark A/S, Karen Braskhøj, 7700 Thisted, montrice i DGS Denmark A/S, Mariann Jensen, 7700 Thisted, fhv. slagteriarbejder i DAT-Schaub A/S, Joan Behnke, 8700 Horsens. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Centerjordemoder på Kolding Sygehus, Bente Søndergaard Rasmussen, 7000 Fredericia, seniorsergent i Søværnet, Bjørn Nielsen, 4200 Slagelse, chefsekretær i Holstebro Kommune, Inger Margrethe Thormann, 7500 Holstebro, souschef i Institution Skjern Å, Kirsten Bredvig, 7441 Bording, konsulent i Skattestyrelsen, Gitte Englev Nielsen, 4450 Jyderup, lægesekretær på Aalborg Universitetshospital, Dorte Larsen, 9480 Løkken, sekretariatsmedarbejder i Syddjurs Kommune, Susanne Kjær Lindhardt, 8543 Hornslet, specialist i Herning Kommune, Ulla Højlund Rasmussen, 7400 Herning, sekretær i Mariagerfjord Kommune, Bente Nielsen, 9550 Mariager, kontorfuldmægtig i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Ulla Christensen, 5220 Odense SØ, specialist i Aarhus Kommune, Winnie Porse Jensen, 8541 Skødstrup, økonomikonsulent i Naturstyrelsen, Connie Charlotte Knudsen, 6760 Ribe, sekretær på Regionshospitalet Holstebro, Bente Fruergaard, 7500 Holstebro, konsulent i Lemvig Kommune, Bodil Krogshede Ruby, 7680 Thyborøn, GS-instruktør i Region Hovedstadens Koncerncentre, Ina Bechmann Nielsen, 3060 Espergærde, overassistent i Institution Kattegat, Møgelkær Fængsel, Hanne Møller Nielsen, 8783 Hornsyld, overassistent i Værnsfælles Forsvarskommando, Ragnhild Horn Grønbech, 9900 Frederikshavn, overtrafikkontrollør i DSB, Lena Otto, 2900 Hellerup, overlærer i Høje-Taastrup Kommune, Susanne Olsen, 4000 Roskilde, bibliotekar i Tårnby Kommune, Lisbeth Rikke Klæsøe, 2830 Virum, social- og sundhedshjælper i Faxe Kommune, Marianne Ruth Inger Hansen, 4640 Fakse, assistent i Hjørring Kommune, Vivi Irene Hedemann Andersen, 9760 Vrå, social- og sundhedshjælper i Fredensborg Kommune, Majbrit Henriette Jacobsen, 2980 Kokkedal, lærer på Balleskolen, Annie Blaabjerg Poulsen, 8680 Ry, sygehjælper i Fovrfeld Ældrecenter, Lone Vig Ørskou, 6710 Esbjerg V, hjemmehjælper i Aalborg Kommune, Ella Birgitte Dahl, 9380 Vestbjerg, sygehjælper på Plejecenter Teglgården, Lone Kærgård Pedersen, 9560 Hadsund, bibliotekar på Roskilde Bibliotekerne, Hanne Kaare Jacobsen, 2640 Hedehusene, skovarbejder i Vandet Plantage, Finn Christensen, 7700 Thisted, dagplejer i Thisted Kommune, Birthe Solveig Andersen, 7700 Thisted, skovarbejder i Vester Vandet, Jens Jørgen Andersen, 7730 Hanstholm, omsorgsmedhjælper i Udviklingscenter Ribe, Jill Pia Rita Sydbøge, 6760 Ribe, skovarbejder/traktorfører i Naturstyrelsen Thy, Finn Kobberø, 7755 Bedsted Thy, skovarbejder i Vester Thorup Plantage, Preben Røge, 9690 Fjerritslev. Følgende takkede for udnævnelse: Hofjægermester, godsejer, Ann Kersti Møller Wiesinger, 5642 Millinge, dommer ved Retten i Grønland, Stig Nørskov-Jensen, 2670 Greve, oberstløjtnant i Hæren, Peter Christensen Serup, 4200 Slagelse, oberstløjtnant i Hæren, Vilhelm Roy Elsang, 4534 Hørve, oberstløjtnant i Hæren, Christian Bach Byrholt, 1851 Frederiksberg, sognepræst i Vejrum-Ølby-Asp-Fousing Pastorat og provst for Struer Provsti i Viborg Stift, Birgitte Krøyer, 7600 Struer. Følgende var i afskedsaudiens: Vicedirektør og statsamtmand Torben Sørensen, 7400 Herning, retspræsident i Sø- og Handelsretten, Henrik Wilhelm Riis Rothe. /ritzau/