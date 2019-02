København. 58 kvinder og mænd mødte mandag op til audiens hos dronning Margrethe. For udnævnelse til kommandør af dannebrogordenen takkede:

Bestyrelsesformand for Carlsberg A/S og Carlsbergfondet, professor, dr.scient., Flemming Besenbacher, 8000 Aarhus C. Følgende takkede for udnævnelse til ridder af 1. grad af dannebrogordenen: Chefpolitiinspektør i Københavns Vestegns Politi, Knud Stadsgaard, 2840 Holte. Følgende takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogordenen: Koncern IT-chef i Udlændinge- og Integrationsministeriet, Charotte Birte Wedel, 4862 Guldborg, borgmester i Hvidovre Kommune, Helle Kirstine Moesgaard Adelborg, 2650 Hvidovre, borgmester i Skanderborg Kommune, Jørgen Stavnskær Gaarde, 8660 Skanderborg, byrådsmedlem, fhv. borgmester i Allerød Kommune, Erik Christensen Lund, 3450 Allerød, fhv. borgmester i Holbæk Kommune, Søren Kjærsgaard, 4390 Vipperød, byrådsmedlem og fhv. borgmester i Sorø Kommune, Ivan Hansen, 4180 Sorø, byrådsmedlem og 1. viceborgmester i Roskilde Kommune, Poul Andersen, 4000 Roskilde, overlæge i Forsvarets Lægekorps, Hæren, Flemming Hansen, 8800 Viborg, oberstløjtnant i Hæren, Ulrich Moltke Hvid Arensbach, 5000 Odense, kontorchef, Nanna Rytter Larsen, 3520 Farum, oberstløjtnant i Hæren, Morten Møller Larsen, Mierzyn, Polen, professor ved Roskilde Universitet, ph.d., Benni Hansen, 4000 Roskilde, major i Flyvevåbnet, Susanne Bach Lausten, 8000 Aarhus C, kommunalbestyrelsesmedlem i Vordingborg Kommune, Kurt Johansen, 4720 Præstø, byrådsmedlem i Sorø Kommune, Anette Raaschou van der Star, 4293 Dianalund. Følgende takkede for den kongelige belønningsmedalje med krone: Fhv. kaptajn i A.P. Møller - Mærsk A/S, John Axel Poulsen, 6720 Fanø, byggeleder i NIRAS A/S, Birte Jensen, 3400 Hillerød, værkfører i Sondrup-bilcenter, Poul Christen Litrup, 8310 Tranbjerg J. For den kongelige belønningsmedalje takkede: Fhv. chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, SEGES, Ole Kirk, 8270 Højbjerg, seniorredaktør i Jysk Fynske Medier P/S, Carl Stig Eeg Sylvest, 6270 Tønder, fhv. Irregularity Supervisor i SAS Ground Handling Denmark A/S, Vibeke Hove-Møller, 2830 Virum, fhv. produktrådgiver i Tryg Forsikring A/S, Lissi Bøgelund Petersen, 4330 Hvalsø, kreditrådgiver i Møns Bank, Dorthe Kirsten Jørgensen, 4780 Stege, produktionstekniker i Oticon A/S, Franck Fogh Andersen, 2720 Vanløse, produktrådgiver i Tryg Forsikring A/S, Susanne Ploug Kjelstrup, 4681 Herfølge, fhv. Senior Coordinator i Leo Pharma, Bente Helle Hansen, 3650 Ølstykke, fhv. redder i Falck Danmark A/S, Kenneth Jensen, 2640 Hedehusene, fhv. konsulent i Codan Forsikring, Leila Frandsen, 4700 Næstved, fhv. typograf i Specialtrykkeriet Arco, Poul Erik Damgaard, 7850 Stoholm, fhv. erhvervskundemedarbejder i Nordea, Lena Bau Ishøj, 5700 Svendborg, finmekaniker i Radiometer Medical ApS, Per Knudsen, 4735 Mern, farmakonom i Aalborg Svaneapotek, Jane Bondgaard Jensen, 9362 Gandrup, kundemedarbejder i Nordea, Preben Laursen, 3520 Farum, fhv. kundemedarbejder i Nordea Bank, Lone Elisabeth Holm, 8660 Skanderborg. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Jordemoder på Nykøbing Falster Sygehus, Inger Kreiner, 4892 Kettinge, sygeplejerske på Holbæk Sygehus, Nina Bo Rasmussen, 4390 Vipperød, betjentformand i Arbejdsmarkedets Hus, Steen Ludvig Jensen, 2100 København Ø, kostfaglig eneansvarlig på Poppelgården, Jytte Hansen, 3060 Espergærde, overtrafikkontrollør i Banedanmark, Peter Juul Christensen, 6710 Esbjerg V, kontorfuldmægtig i ATP, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Birte Jensen, 2500 Valby, systemadministrator på Holbæk Bibliotekerne, Hanne Bodil Lindberg, 4550 Asnæs, lægesekretær på Sydvestjysk Sygehus, Grethe Høeg Andersen, 6760 Ribe, direktionssekretær i Vordingborg Kommune, Lone Birgitte Larsen, 4720 Præstø, 1. tandklinikassistent i Tandplejen, Lyngby-Taarbæk Kommune, Jette Meier, 2800 Kgs. Lyngby, overassistent i SKAT, Motor, Laila Jensen, 5220 Odense SØ, overassistent i Motorstyrelsen, Kirsten Starup Andersen, 5220 Odense SØ, social- og sundhedsassistent på Holbæk Sygehus, Marianne Halby Tannert, 4540 Fårevejle, social- og sundhedshjælper på Frederiksbroens Plejecenter, Gitte Poulsen, 5260 Odense S, sygehjælper på Plejecenter Rosengården, Vibeke Juhl Kaargaard Frederiksen, 7100 Vejle, sygehjælper på Plejecenter Rosengården, Linda Evelyn Nielsen, 7100 Vejle, tilsynsassistent på Sankt Annæ Gymnasium, Irene Nilson, 2450 København SV, korporal i Hæren, Leif Jakobsen, 7850 Stoholm Jyll. Følgende takkede for udnævnelse: Dommer ved Retten i Aarhus, Anette Fogh, 8260 Viby J, kommandørkaptajn, Kristoffer Kruuse, 9900 Frederikshavn, dommer ved Retten i Aarhus, Tine Børsen Smødegaard, 8000 Aarhus C. Følgende var i afskedsaudiens: Kommandørkaptajn, Anders Beck Jørgensen, 3400 Hillerød. /ritzau/