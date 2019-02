111 i audiens hos dronningen

111 kvinder og mænd mødte mandag til audiens hos dronning Margrethe på Christiansborg Slot.

For udnævnelse til kommandør af dannebrogordenen takkede: Kontreadmiral, Torben Mikkelsen, 3100 Hornbæk. Følgende takkede for udnævnelse til ridder af 1. grad af dannebrogordenen: Oberst i Hæren, Nicolas Teodors Veicheris, 2100 København Ø, områdechef hos Folketingets Ombudsmand, Kirsten Rask Kragh Talevski, 2000 Frederiksberg, administrationschef hos Folketingets Ombudsmand, Christian Ørslykke Møller, 4320 Lejre, dommer ved Københavns Byret, Lene Merete Sadolin-Holst, 4000 Roskilde. Følgende takkede for udnævnelsen til ridder af dannebrogordenen: Byrådsmedlem i Roskilde Kommune, Evan Lynnerup Olesen, 4040 Jyllinge, direktør, cand.scient.pol., Kasper Højvang Kyed, 4300 Holbæk, retsmedlem i Statens It-råd, Erik Andreasen, 2740 Skovlunde, vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri, Peter Treufeldt, 1871 Frederiksberg C, direktør for Folketingets Ombudsmand, Louise Vadheim Guldberg, 2840 Holte, professor ved Københavns Universitet, ph.d., Peter Norman Sørensen, 2720 Vanløse, HR- og udviklingschef hos Folketingets Ombudsmand, Lisbeth Kongshaug, 2800 Kgs. Lyngby, kontorchef i Administrations- og Servicestyrelsen, Lene Roos, 2150 Nordhavn, afdelingsarkitekt i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Tune Lund, 6200 Aabenraa, oberstløjtnant i Hæren, Søren Damgaard Møller, 7500 Holstebro, kontorchef i Danmarks Statistik, Kim Møller Voldby Pedersen, 3600 Frederikssund, stedfortræder i regionsrådet i Region Syddanmark, Thyge Kjeldgaard Nielsen, 6818 Årre, oberstløjtnant i Hæren, Allan Pedersen, 9380 Vestbjerg, scenograf, Jonas Fly Filbert, 2200 København N, professor ved Syddansk Universitet, cand.med., Jesper Hallas, 5230 Odense M, formand for Sofiefonden, Thomas Georg Nellemann Holm, 2920 Charlottenlund, professor ved Københavns Universitet, dr.odont., Henrik Clausen, 2100 København Ø, orlogskaptajn, Jens Hulgaard, 8450 Hammel. For den kongelige belønningsmedalje i guld takkede: Fhv. Senior Director i Danish Crown A/S, Leif Brøndum Nielsen, 9690 Fjerritslev. Følgende takkede for den kongelige belønningsmedalje med krone: Head of Conquest i If Skadeforsikring, Erik Østergaard, 6000 Kolding, værkfører i Roulunds Braking, Henning Dahl Rasmussen, 5220 Odense SØ, ejendomsmester i Gladsaxe almennyttige Boligselskab, John Thomsen, 2860 Søborg, brandstationsleder i Falck Danmark A/S, Kint Pedersen, 4050 Skibby, salgschef i Credin A/S, Axel Klæsøe, 7130 Juelsminde, afdelingsleder i A.P. Jørgensens maskinhandler, Bent Schade, 6760 Ribe, bogholder ved Werner Larsson Fiskeeksport, Margit Dyhr Thomsen, 9990 Skagen. For den kongelige belønningsmedalje takkede: Fhv. logistikchef i DLG A.m.b.a., Flemming Vestergaard Hemmingsen, 8722 Hedensted, fhv. lagerforvalter i Vejle Trælasthandel A/S, Holger Jensen, 7100 Vejle, kontorpakmester i PostNord, John Emil Andersen, 8763 Rask Mølle, erhvervsrådgiver i Nordea Danmark, Per Gundersen Koldkjær, 7600 Struer, fhv. Technical Advisor i Vald. Birn A/S, Vit Miksovsky, 7500 Holstebro, fhv. erhvervsrådgiver i Sydbank A/S, Hans Christian Lind, 6400 Sønderborg, fhv. Technical Designer i LEGOLAND ApS, Niels Oluf Mikkelsen, 7100 Vejle, landbrugsrådgiver i Nordea Landbrugscenter Jylland Syd og Fyn, Jan Grauslund Hansen, 6600 Vejen, fhv. Service Agent i SAS Ground Handling Denmark A/S, Inger-Lise Sidenius, 2791 Dragør, senior Operations Officer i BankNordik, Inge Lise Dean, 2770 Kastrup, fhv. Private Banker i Danske Bank, Mogens Berner, 8520 Lystrup, fhv. Irregularity Supervisor i SAS Ground Handling Denmark A/S, Karen Sejer Berg, 2300 København S, fhv. Travel Organizer i Terma A/S, Birthe Christensen, 8210 Aarhus V, fhv. Credit Analyst i Nordea Bank, Søren Vinding, 3600 Frederikssund, fhv. finansmedarbejder i BankNordik, Sussi Skovgaard Gøtterup, 2300 København S, fhv. farmakonom på Randers Løve Apotek, Lisbet Jakobsen, 8940 Randers SV, lønassistent i REMA 1000 Danmark A/S, Birthe Brunhøj Ilsøe, 8700 Horsens, systemkonstruktør i BEC a.m.b.a., Vera Plesner, 7400 Herning, fhv. Mainframe System programmør i IBM Danmark ApS, Ole Rønne, 2750 Ballerup, værktøjsmager i Bang & Olufsen a/s, Jan Stubkær, 7600 Struer, fhv. trykker i Smurfit Kappa Danmark A/S, Svend Jensen, 6580 Vamdrup, salgsassistent i Coop Danmark A/S, Birgit Margrethe Nygaard, 2650 Hvidovre. Følgende takkede for fortjenstmedaljen i sølv: Chefsekretær i Jobcenter Silkeborg, Bodil Gonnov Madsen, 8653 Them, driftsansvarlig for Tømmingsordninger i Provas, Pia Gobel Jensen, 6100 Haderslev, sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital, Inge Svit Dahl, 8410 Rønde, laborant på Nationalmuseet, Orla Hylleberg Eriksen, 1350 København K, sygeplejerske på Sygehus Sønderjylland, Hanne Margrethe Jørgensen, Harrislee, Tyskland, projektsygeplejerske på Regionshospitalet Skive, Alice Toft Mikkelsen, 7800 Skive, afdelingsleder i Den Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Tom Olsen, 2300 København S, sygeplejerske på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Annelise Egelund Christensen, 5250 Odense SV, sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital, Lisbeth Myrup, 9600 Aars, chefsekretær i Region Syddanmark, Elsebeth Møller Sørensen, 8700 Horsens, sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital - Hjørring, Birthe Albæk Bielefeldt, 9800 Hjørring, sygeplejerske på Nordsjællands Hospital, Kirsten Engelbrekt, 3400 Hillerød, centermedarbejder i Revalideringscenter Aalborg, Paul Jensen, 9370 Hals, konsulent i Toldstyrelsen, Steen Nygaard, 9900 Frederikshavn, skolesekretær på Vejlebroskolen, Anne Grethe Stolzenbach Jensen, 2650 Hvidovre, enhedssekretær på Nationalmuseet, Else Mathorne Rasmussen, 2200 København N, fuldmægtig i Aarhus Kommune, Bente Foged Dammand, 8310 Tranbjerg J, skolesekretær på Ullerup Bæk Skole, Conni Mikkelsen, 7000 Fredericia, specialist i Københavns Kommune, Bodil Yvonne Larsson, 4000 Roskilde, fhv. fagkonsulent i Skattestyrelsen, Lars Brink Larsen, 5772 Kværndrup, jobkonsulent i Aarhus Kommune, Judith Ebert Christensen, 8462 Harlev J, specialist i Region Syddanmark, Anna Marie Fuglsang Heegaard, 7100 Vejle, plejer i Center for Socialpsykiatri, Claus Helweg Christiansen, 4760 Vordingborg, specialist i Aarhus Kommune, Birger Weiling, 8700 Horsens, hr-konsulent i Aarhus Kommune, Hans Ove Pedersen, 8310 Tranbjerg J, fhv. fuldmægtig i Silkeborg Kommune, Susanne Hegelund Sloth Sørensen, 8850 Bjerringbro, specialist i Esbjerg Kommune, Doris Højer Bruun, 6700 Esbjerg, fagkonsulent i Skat, Vurdering, Jessie Edith Kristoffersen, 4800 Nykøbing F, overlærer på Skolen ved Sundet, Inge Birthe Rosenkvist, 1422 København K, overlærer på Lundtofte Skole, Gitte Høgehav Winther, 2830 Virum, overassistent i Holstebro Kommune, Elsebeth Vith Lehbert, 7500 Holstebro, overlærer på Risbjergskolen, Mette Schiønnemann, 2605 Brøndby, bioanalytiker på Regionshospitalet - Horsens, Anne Skougaard Nielsen, 7130 Juelsminde, overlærer på Fællesskolen Favrdal-Fjelstrup, Stig Riisberg, 6100 Haderslev, assistent på Skolen ved Sundet, Annette Rasmussen, 2300 København S, ernæringsassistent på Margrethegården, Inger Lund, 6780 Skærbæk, social- og sundhedshjælper i Borupvænget, Randers Kommune, Anna Andersen, 8983 Gjerlev J, tandplejer i Børn/Unge Tandplejen, Hedensted Kommune, Ann Alsted, 7130 Juelsminde, social- og sundhedshjælper på Plejecenter Ulvsund, Karen Marie Ortmann Scheye Christensen, 4792 Askeby, kontorfunktionær i HF & VUC Fyn, Randi Poulsgaard Markussen, 5000 Odense, lærer, Bent Hansen, 6100 Haderslev, social- og sundhedshjælper i Hjemmeplejen Abildgården, Jette Bergfriedt Mortensen, 8200 Århus N, borgerserviceassistent i Ringkøbing-Skjern Kommune, Gerda Cecilie Lodberg, 6950 Ringkøbing, social- og sundhedshjælper i Hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune, Susanne Balling Engelsen, 2610 Rødovre, lærer, Erlfing Eriksen, 6100 Haderslev, portør på Regionshospital Nordjylland - Frederikshavn, Per Dahl, 9900 Frederikshavn, dagplejer i Slagelse Kommune, Ann Bjerregaard Hansen, 4230 Skælskør, portør på Regionshospitalet Viborg - Hospitalapoteket, Jørgen Kirkegaard Jepsen, 7430 Ikast, serviceassistent på Odense Universitetshospital - Svendborg Sygehus, Inger Marie Dideriksen, 5560 Aarup, pædagogmedhjælper i Daginstitutionen Vestbyen, Børnegårdens Vuggestue, Gitte Mikkelsen, 8700 Horsens, flyverspecialist, Ole Jessen Jensen, 6520 Toftlund, flyverspecialist, Preben Uldal, 6500 Vojens. Følgende takkede for udnævnelse: Provst, Gerda Neergaard Jessen, 9240 Nibe, departementsråd, Michael Starbæk Christensen, 2300 København S, retspræsident for Sø- og Handelsretten, Ole Græsbøll Olesen, 2100 København Ø, forstander for Stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods, Torben von Lowzow, 8653 Them, oberst i Hæren, Charlotte Ployart Wetche, 8800 Viborg, oberst i Hæren, Poul Ebstrup, 2400 København NV. /ritzau/