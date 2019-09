Vinderslev i farveltale: Lige nu har jeg ikke fodfæste

Den afgående kommunaldirektør blev sendt af sted til sit nye job med besøg fra nær og fjern. Og kvitterede med at fortælle om en ny verden, hvor han for første gang i mange år ikke er manden, der ved det meste.

Middelfart: Han blev kaldt en "murbrækker" og "den usynlige hånd" og hans 19 år i kommunen blev benævnt som "Steen-alderen" - ikke mindst grundet det næsten lige så mangeårige samarbejde med tidligere borgmester Steen Dahlstrøm. Han fik godmodige stikpiller til det faktum, at han nu har sit virke i kommunen, der også rummer Farum, og så blev der ellers småsnakket og hygget i byrådssalen i Middelfart.

Kommunaldirektør Steen Vinderslev er nu endegyldigt fortid i Middelfart Kommune. Afskedsreceptionen bar præg af en tung gæsteliste med mange af de erhvervsfolk, som Vinderslev har skabt samarbejder med, og som har medvirket til projekter som Kulturøen og Nytorv med nyt rådhus. Men der var også masser af politikere og en del foreningsfolk fra den kommune, Vinderslev nu har forladt for at indtage samme position i Furesø nord for København.

Talerækken blev indledt med borgmester Johannes Lundsfryd (S), der takkede for Vinderslevs store indsats og pegede på, at der altid har været "en usynlig hånd", der har skabt vækst i kommunen og givet råd til investeringer, som peger fremad.

Middelfart Sparekasses direktør Martin Baltser brugte udtrykket "murbrækker" om Vinderslev med direkte reference til, at et nye rådhus i dag står, hvor det gamle før var.

- Du er fantastisk til interessent-håndtering. Jeg ved ikke, om det er et fag man lærer som kommunaldirektør, men vi var altid meget tryg ved, at du sad ved bordet, fortalte Baltser.