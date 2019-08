Verdenskendt kunstner er hyret: Middelfart kan få udsigt til international kunst på kæmpe tanke

Alle der kører fra Fyn til Jylland har de store tanke i sigte. Det er baggrunden for, at man fra kunstbureauet Creator Projects har set sig lune på præcis den lokalitet til et kunstværk af den internationale kunstner Katharina Grosse. Kunstværket vil kunne transformere området fra en funktionstømt erhvervshavn til et aktivt, farverigt og levende sted. Foto: Peter Leth-Larsen

De store ammoniaktanke på Lyngsodde skal være lokalitet for et nyt ambitiøst kunstværk i 2021 af den internationale kunstner Katharina Grosse. Kunstværket vil efter projektfolkenes vurdering kunne sætte Fredericia og Middelfart på verdenskortet.

Fredericia/Middelfart: De store, rå tomme ammoniaktanke på Lyngsodde skal i 2021 have nyt liv, hvis det lykkes kunstbureauet Creator Projects at finde midler og opbakning til at gøre området ved tankanlægget til centrum for international kunst. Kunstbureauet har i samarbejde med den verdenskendte kunstner Katharina Grosse udarbejdet et forslag til at gennemføre et kunstprojekt i storformat på Ammoniakhavnen i 2021. Ambitionerne er store, og budgettet er på 3,5 mio. kroner for projektet, hvor den internationalt anerkendte kunstner Katharina Grosse skal tilknyttes. Hun har lavet kunst i stort format overalt i verden og var i 2017 debatskabende i Mindeparken i Aarhus i samarbejde med kunstmuseet Aros. Det er tanken, at Katharine Grosse vil skabe en spektakulær maleriinstallation med karakteristiske farveeksplosioner direkte på siloerne. Kunstværket vil være synligt langt væk, men skal også skabe et fordybende miljø tæt på. Det vil give forskellige muligheder for at opleve kunstværket, påpeger Creator Projects.

Danmarks største ammoniaklager Det var i 1964, at Dansk Nitrogen Import A/S, der ejedes af en gruppe landmænd, byggede ammoniak-anlægget. Senere solgte man en del fra til A/S Ammonia, der ejes af Kemira GrowHow A/S, DLG samt Yara.A/S Ammonia er hovedaktionær i Ny Nitrogen A/S, der fortsat ejer det over 30.000 kvadratmeter store fabriksområde.Fra Ny Nitrogens anlæg blev der etableret en rørledning til Kemiras gødningsfabrik på havnen i Fredericia, det nuværende FredericiaC-område.Den årlige omsætning på ammoniakhavnen var mellem 200.000 og 250.000 tons ammoniak. Ammoniakken kom typisk fra England og Letland.Ny Nitrogen har siden ammoniakhavnens etablering ejet området, der også omfatter tre store ammoniaktanke, hvor der kunne være ca. 83.000 tons flydende ammoniak, det største oplag i Danmark. Da Kemira GrowHow stoppede produktionen i Fredericia, blev anlægget ved Lyngs Odde overflødigt og lukkede.Ny Nitrogen har ikke nedrevet de store ammoniaktanke, da nye ejere af området muligvis vil kunne bruge tankene.Der har i årenes løb været en række projektforslag til området - herunder at udlægge hele området til boliger og et lille lystbådeanlæg. Også et biogasanlæg har været på tegnebrættet.Indtil videre er ingen planer realiseret, men området benyttes i stort antal af dykkere fra både ind- og udland.

Ammoniakanlægget indgår i den skyline man har fra Middelfart-siden, og derfor er der lagt op til at der nedsættes en samarbejdsgruppe hen over Lillebælt omkring kunstprojektet. Fredericia Kommune vil blandt andet være involveret i myndighedsbehandling af projektet. Politikerne i kulturudvalget i Middelfart har indtil videre sagt ja til, at forvaltningen kan arbejde videre med projektet i samarbejde med kunstbureauet Creator Projects. Foto: Peter Leth-Larsen

Politikere og ejere Foreløbig har politikerne i Middelfarts børne-, kultur- og fritidsudvalg drøftet projektet og sagt god for, at der kan arbejdes videre. På det kommende møde i kultur- og fritidsudvalget i Fredericia er sagen ligeledes på dagsordenen. - Vi er meget glade for, at Middelfarts politikere har sagt ja til at gå videre, og nu afventer vi, hvad man siger i Fredericia, siger direktør og grundlægger Simon Friese, Creator Projects. Projektgruppen er i dialog med ejerne af det store tomme ammoniakanlæg Ammonia A/S. Selskabet har ikke endeligt sagt ja. - Vi fik en henvendelse om projektet sidste år og har vendt det en enkelt gang i bestyrelsen. Vi har stillet en række betingelser, som skal opfyldes, og efter planen er sagen igen på dagsordenen til vores bestyrelsesmøde i september, siger direktør for Ammonia A/S Mogens Nielsen.

Creator Projects og Katharina Grosse Creator Projects er et kunst- og kulturbureau med base i Aarhus.Bureauets ambition er, at skabe nytænkende kunstprojekter i Danmark og udlandet. Selskabet arbejder internationalt med kunst som en ressource gennem tætte samarbejder med kunstnere, offentlige instanser, institutioner, virksomheder og private aktører, fremgår det af bureauets hjemmeside.



Creator Projects ejes og drives af grundlægger og direktør Simon Friese, og har lokalt været involveret i Trekantområdets Kulturfestival.



Den tyske kunstner Katharina Grosse er uddannet klassisk maler, men har vundet international anerkendelse ved at skabe værker i stor skala i arkitektur og natur, som folk kan bevæge sig rundt i.



Hun har udstillet på kunstmuseer verden over, ligesom hun har lavet kunst ud af både de efterladte huse fra orkanen Katrina i New Orleans og omdannet et strandområde og strandhus i New York til et spektakulært værk.



I 2017 stod hun bag det mest omdiskuterede værk i Aarhus i nyere tid, da hun som led i Aarhus Kulturuge sprøjtemalede Mindeparkens græs i røde og hvide bølger.

Katharina Grosse er verdenskendt for at lave kunst der skiller vandene. Da Aarhus var kulturby i 2017 fik hendes værk "The Garden" sindede i kog. Kunstinstallationen omfattede, at Mindeparken i Aarhus blev sprøjtemalet i røde og hvide bølger, ligesom flere træer fik ny kulør. Arkivfoto: Annelene Petersen

Tankanlæg ses af alle Tankanlægget ved Lillebælt er valgt, fordi det har en spændende industrihistorie, ligger centralt i Danmark og ikke mindst har synlighed og potentiale for kunst i stort format. - Kunstværket vil bidrage til at transformere lokaltionen fra en funktionstømt erhvervshavn til et aktivt farverigt og levende sted, lyder det i oplægget fra Creator Projects. Tankene er placeret i Fredericia Kommune, men da et stort kunstværk på ammoniakbeholderne vil være meget synligt fra Middelfart-siden, er det tanken, at der etableres et partnerskab mellem de to kommuner og Creator Projects omkring projektet. Creator Projects skal i den forbindelse varetage projektledelse, budget, fundraising, pressearbejde og koordinering af selve tilblivelsen af værket, mens Fredericia Kommune varetager myndighedssagsbehandlingen, da ammoniakbeholderne ligger i Fredericia.

Fonde i spil Det samlede budget for kunstprojektet forventes at blive på 3,5 mio. kroner. Der er lagt en finansieringsplan, der baserer sig på donationer fra forskellige fonde og puljer. - Vi har været i kontakt med flere relevante samarbejdspartnere og bidragsydere, men det har været vigtigt for os i første omgang at klarlægge, om de to kommuner ønsker at bakke op om projektet, siger Simon Friese. Creator Projects har tidligere været drivkraft i spektakulære kunstprojekter i Trekantområdet. Senest i 2018, hvor bureauet havde formået at få den internationalt anerkendte britiske kunstner Martin Creeds installationskunst "Half the air in a given space" til Fredericia, Kolding og Vejle i forbindelse med Trekantområdets Festuge.