Tak for turen

Kære læser Tak for sidst. Tak for sidst til de - indtil videre - flere end 400 læsere, vi de seneste to uger har været i direkte kontakt med på vores 10-10-tur rundt i kommunen. Vi har stadig ét stop tilbage - nemlig hos Strib Dyreklinik i morgen, så tallet vil vokse - især hvis vi tæller de firbenede med. Det har været en god tur. Dels har vi besøgt en række spændende steder, som vi med vores tilstedeværelse har kunnet kaste lidt ekstra spotlys på. Steder som Asperupgaard, Det Rullende Værksted og Udby Kirke. Vi har også koblet os på en del arrangementer som Rock Under Broen, Grundlovsfestival i Nørre Aaby og Pinsefest i Harndrup. Samt besøgt en af kommunens mest markante virksomheder i Carl Hansen & Søn.

Da vi rykkede ud af kontorerne til vores første 10-10-tur i december, kaldte vi det et udviklingsprojekt. Nu er det en del af vores journalistiske værktøjskasse, og jeg vil endda kalde det ét af de redskaber, der ligger øverst i kassen. Vi har løbende bragt nogle af de input, vi har fået fra læsere på vores vej. Hvis jeg skal summere det op til et sammenhængende svar på de spørgsmål, der er stillet, så kæmper vi med næb og kløer for både at udfylde den kritiske og den konstruktive rolle i vores lokalsamfund. Vi gør det på papir, vi gør det online og vi gør det ansigt til ansigt. Det er vores bud på et moderne medie.

Det er også min påstand, at når man lægger sammen, hvad vi producerer til print, til ugeavis og til vores online-platforme, så leverer vi mindst lige så meget indhold som "i gamle dage". Men grundlaget for 6-8 sider dagligt print fra en kommune af Middelfarts størrelse, kan vi ikke finde. Den tid vender ikke tilbage. Det er i stedet i mødet mellem mennesker, at journalistikken lever og ånder i en hverdag, hvor der aldrig er tid nok. Og det er ved at tage en mere aktiv rolle i vores lokalsamfund, at vi fornemmer den afgørende relevans, som vi er nødt til at have som medie, hvis du skal kunne bruge os til noget.

Derfor denne opfordring: Næste planlagte 10-10-tur er til december. Men det forhindrer ikke, at vi kan tage enten enkelt-dage eller sammenhængende dage ud af kalenderen til at flytte ind hos dig eller din virksomhed - hvis vi skønner, at det giver mening i forhold til vores læsere. Så tøv ikke med at invitere os, når du mener, det er relevant. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med at lave god journalistik på alle vores platforme. Og vi glæder os vildt til kampagnen Byens Bedste, som vi i Melfar Posten-regi ruller ud over rampen fra uge 35. Hver dag vil vi gøre vores til, at Middelfart Kommune bliver et bedre sted at bo og leve. Hvis du hjælper os, så lykkes vi med det.