Inden den nylige generalforsamling havde den siddende bestyrelse annonceret dens afgang. Den nye bestyrelse, der har tre medlemmer og Hanna Karlsen fra Ørsbjerg som formand, er gået i gang med at afsøge markedet for potentielle købere af klubbens store ridehal beliggende i Fjelsted.

En bestyrelse, der har som formål at få solgt klubbens værdier, blev valgt 22. januar, og dermed er der taget hul på sidste kapitel i en føjleton, der det seneste lange stykke tid har handlet meget om økonomi. Eksempelvis var klubben allerede i 2010 ved at gå konkurs.

Fjelsted: Svigtende indtjening kombineret med en årelang, tyngende gæld gør, at Fjelsted Rideklub står foran at blive nedlagt - og dermed forsvinder en af Fyns ældste og engang også største rideklub.

Ifølge Hanna Karlsen har flere allerede udtrykt interesse i ridehallen, der ligger op til et fint rideterræn, som det blandt andet er muligt at benytte til military. Det ejes af Arne Hansen, som i 1950'erne var med til at starte Fjelsted Rideklub, og som stadig bor på stedet.

Benny Møller, der også bistår rideklubben i forbindelse med lukningen, tror på, at alle kreditorer får deres penge, når og hvis det lykkes at sælge den store ridehal.

- Vi satser på, at alle får deres penge, siger han og fortæller, at gælden var og er så stor, at der ikke var realistisk udsigt til, at klubben ville komme af med den - og at gældsbyrden var en hæmsko for, at man kunne opretholde en acceptabel drift.

Lukningen har luret et stykke tid, og således har rideklubben ikke taget nye medlemmer ind i 2018.