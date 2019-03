Styrke og skarphed: Kokken og sliberen tester knive

For de fleste professionelle kokke er kokkekniven det vigtigste redskab. Det er det i princippet også for helt almindelige amatører hjemme i køkkenet. Derfor kan det godt betale sig at undersøge markedet, inden du vælger din kniv. Vi har bedt en professionel kok og en erfaren sliber gøre arbejdet for dig. De har testet fem knive og er enige om, hvilken kniv er bedst, og hvilken kniv, de mindst kan lide. Men der er også tre knive, der deler vandene.

Sliberen (1. plads): Det er en klar vinder, vi har her. Udover at det er en flot kniv, tester den også virkelig højt i forhold til hårdhed, hvor den klarede sig bedst af de testede knive. I testen for udholdenhed og skarphed lå den også i top to, så i min bog er der ikke så meget at rafle om.

Kokken (1. plads): Superflot kniv, den ligger utrolig godt i hånden og har en meget fin balance, hvilket gør den nem at arbejde med. Den er god at hakke og snitte med og er også god til at skære fisk og kød. Nu foretrækker professionelle kokke lidt længere knive, men den her er en virkelig god allroundkniv.

Kokken (3. plads) : Jeg har haft en del MAC-knive gennem min tid som kok og har altid været glad for dem. De er lette at holde skarpe og gode at arbejde med. Her har vi en flot kniv - ingen tvivl om det. Den her forekommer mig dog at være lidt let, hvilket gør den lidt sværere at håndtere.

Kokken (2. plads): Det virker, som om det er den tungeste kniv i testen. Flot design med et mønster på bladet, der nærmest minder om årer i et stykke træ. Den har en god balance, men er lidt slankere end de andre knive, hvilket gør at den er lidt sværere at hakke med. Men det er en utrolig lækker kniv, og den ligger godt i hånden.

Global G2

Kokken (4 plads): En klassiker. Jeg er ikke så vild med, at kniven er ud i et - altså ikke har et skæfte i et andet materiale. Har man lidt våde hænder, bliver den svær at håndtere, og man er bange for, den glider i hænderne på en. Fabriksny er den, som de øvrige knive, super skarp og den er også nem at slibe op.

Sliberen (3. plads): Klarede sig godt i hårdhedstesten og bliver også meget skarp, når den bliver slebet op. Jeg har vurderet skarpheden til at ligge i midten af de testede knive. Så der er tale om en god kniv. Der er bare det ved det, at den let glider i hånden, hvis hænderne er den mindste smule fedtede.

Info:

Cromova 18-stål

Skæfte: rustfrit stål

Længde: 20 cm

Vægt: 164

Hårdhed: 58 HRC

Pris: 999,95 kroner (vejl. udsalgspris).

www.globalknive.dk