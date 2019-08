En 15-årig dreng blev lørdag aften omkring klokken 23.15 overfaldet med en metalstang på Havnepladsen i Rudkøbing.

Drengen var kommet i uenigheder med en 24-årig mand, som både slog ham med knytnæveslag i ansigtet og brugte metalstangen.

Slagene var så voldsomme, at den 15-årige måtte på sygehuset for at blive behandlet, men han var ikke i livsfare.

Kort efter overfaldet lykkedes det Fyns Politi at anholde den 24-årige. Søndag morgen er han stadig i politiets varetægt, mens man efterforsker sagen.

Formentlig bliver den anholdte senere på dagen fremstillet for en dommer med krav om varetægtsfængsel, men det afhænger af den videre efterforskning. På grund af brugen af metalstangen kan den 24-årige muligvis blive sigtet for grov vold.

Begge de implicerede er fra Langeland. Politiet ved endnu ikke, om de har forbindelse til hinanden eller hvad der lå forud for overfaldet.