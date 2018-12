Mandelgavepanik?

Bøger: Hvis mandelgave-panikken er ved at brede sig, er her et par gaveideer i form af citatbøger til den voksne vinder. "Mod store idioter kæmper selv de bedste forgæves" er en citatsamling fra Mads & Monopolet. Bogen er udgivet af DR gennem forlaget People's Press.

"Lusepustere og slingrefise" er historien bag 28 politiske citater. Bogen er redigeret af Hans Engell, som forklarer historien bag de berømte citater som Anker Jørgensens: "Så må den flok lusepustere og slingrefise tvinges til at tage konsekvensen". Bogen er udkommet på Politikens Forlag.