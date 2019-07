Kultur bliver mere og mere kommerciel: - Virksomhederne har fået øjnene op for potentialet

Mange kulturtilbud indgår partnerskaber med erhvervslivet. Og der er mange penge at tjene, for markedet er i enorm vækst. Det siger professor Jon Sundbo, der understreger, at tendensen ikke nødvendigvis betyder, at det enkelte kulturtilbud får bedre vilkår.

Det er helt generelt, at kultur i stigende grad bliver kommercialiseret, sådan som tilfældet er med den odenseanske gadefest Generator. Det fortæller Jon Sundbo, professor i erhvervsøkonomi ved Center for Oplevelses- og Turismeforskning på Roskilde Universitet.

- Vi ser en tendens med, at kulturtilbud går en mere kommerciel vej. Det skyldes både, at der kommer større konkurrence på markedet, fordi der kommer flere spillere. Men det skyldes også, at virksomheder i stigende grad for øjnene op for potentialet i oplevelsesøkonomien, siger Jon Sundbo, der påpeger, at erhvervslivet kan få meget ud af at samarbejde med kulturinstitutioner:

- Virksomheden kan dels bruge samarbejdet til at promovere sig selv. Altså reklame. Dels kan virksomheden også - helt konkret - bruge samarbejdet til at sælge varer. For eksempel på en festival hvor virksomheden kan have en stand.