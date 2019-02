Historisk æblehave skal gro i Turup

De fik penge

Otte projekter fik i år del i Assens Kommunes Lokalsamfundspulje 2019. Midlerne er alle øremærket til opstart og udvikling af de enkelte projekter. De otte projekter deler et samlet beløb på 506.878 kroner.



Rørup Sogneforening modtager 46.616 kroner til en multibane og en bålhytte på et rekreativt område.



Andebølle Lokalråd får 54.262 kroner til etablering af et samlingssted og en bålplads.



Aarup Lokalråd tildeles 45.000 kroner til et projekt med sunde fællesskaber i Aarup.



Vi vil Salbrovad modtager 130.000 kroner til støtte for et multiunivers for børn i Salbrovad.



Krybilyparken har fået tildelt 100.000 kroner til en legeplads på et fællesareal i Brylle.



Bågø Borgerforening vil etablere en naturlegeplads på øen, og hertil har foreningen fået et beløb på 31.000 kroner.



Æblefestivalen i Assens Kommune får 25.000 kroner til at etablere en 1900-tals-æblehave på en grund i Turup



Assens Lokalråd modtager 75.000 kroner til en lege- og aktivitetsplads til brug for hele lokalsamfundet.



Lokalsamfundspuljen i Assens Kommune kan søges af borgerforeninger, lokalråd, foreninger og enkeltpersoner som støtte til projekter i Assens Kommunes lokalsamfund.



Formålet er at støtte initiativer i lokalsamfundet og ikke mindst de ildsjæle, der arbejder på at skabe bedre muligheder for kommunens borgere.



Til efteråret vil der være mulighed for at søge midler fra Lokalsamfundspulje 2010.



Kilde: Assens Kommune