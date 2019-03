Rynkeby: Det er ikke nemt at være købmand på landet, og slet ikke når vej- og kloakarbejde lukker butikken og det meste af landsbyen af i næsten et år. Men midt i al modgangen har Søren Kragh Christensen, den lokale Spar Købmand i Rynkeby nu virkelig grund til at smile.

Da han for nylig inviterede hele byen til vejfest med musik, fadøl og grillpølser for at fejre, at alle kan se en ende på trængslerne, dukkede 4-500 mennesker op for at vise deres opbakning.

- Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var jo en folkefest. Jeg havde slet ikke regnet med, at der kom så mange, så jeg var helt rundt på gulvet det meste af dagen, og jeg er stadig meget rørt over den kolossale varme og opbakning, jeg mærker i byen. Alle har stået sammen om at komme igennem det her, fortæller Søren Kragh Christensen.

Men glæden stopper ikke her.