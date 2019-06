På trods af naboernes nej: Kommunen går videre med planer om solcelleanlæg ved Skovsbo

De næste otte uger er der mulighed for at give sin mening til kende om et muligt solcelleanlæg ved Skovsbo Gods. Naboerne har sagt nej, men kommunen har valgt at sende forslaget i høring.

Ullerslev: Et 67 hektar stort solcelleanlæg på markerne ved Skovsbo Gods er stadig et godt stykke fra realisering, men vejen er blevet mindre. Forslaget er nemlig blevet sendt i høring af Kerteminde Kommunes miljø- og teknikudvalg. Det sker, fordi et solcelleanlæg ved Skovsbovej og Bøgeskovvej kræver en ændring af områdets lokalplan. Kun liste O stemte imod, da udvalget drøftede det tirsdag eftermiddag.

Hos udvalgets formand bliver der påpeget flere positive ting ved et solcelleanlæg.

- Det er et forslag, der sikrer, at vi lever op til kommunens planer om grøn omstilling, og det kan være med til at sikre beskyttelse af drikkevandet, siger Jesper Hempler (SF).

Naboerne har dog allerede sagt nej tak til det mulige solcelleanlæg i en forhøringsrunde, hvor kommunen forsøger at blive klogere på beboerne i områdets holdning. 13 svar har rejst kritik af planerne. De er blandt andet bekymrede for naturen. Naboerne er også gået sammen om en underskriftindsamling mod solcelleanlægget, hvor 50 husstande har skrevet under.

Hvilken betydning kommer naboernes bekymring til at have, Jesper Hempler?

- Det er svært at sige noget endeligt om. Når vi har set høringssvarene, skal der træffes en politisk beslutning. Vi vil lytte til, om der kommer noget nyt frem, om der er noget, vi skal være opmærksomme på. Hvis nogle føler, at det kommer for tæt på, kan det være, at der skal laves nogle andre afstandskrav, siger han og erkender, at der er mulighed for ændringer.