Kerteminde: Marlene Schmidt Larsen bliver ny skoleleder på Kertemindeegnens Friskole. Hun har de seneste to år har været viceskoleleder på Kertemindeegnens Friskole. Marlene Schmidt Larsen er læreruddannet, og hun har tidligere været med til at starte Ryslinge Efterskole.

Formand for bestyrelsen på Kertemindeegnens Friskole, Rikke Pode Madsen, er sikker på at den nye leder er den rette til at føre Kertemindeegnens friskole videre i den rette ånd. Skolen har også fået en ny viceskoleleder i form af Heino Salling. Mandag 28. januar kl. 8.20 er der mulighed for at hilse på de to.

