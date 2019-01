MHI Vestas vinder Årets Innovationspris 2018

Kerteminde: MHI Vestas Offshore Wind blev ved den årlige nytårskur for erhvervslivet mandag aften på Johannes Larsen Museet hædret med Årets Innovationspris 2018.

- Det betyder meget, at vi får sådan en anerkendelse, for det viser, at andre folk også kan se, at vi gør en forskel, siger Stewart Mullin, der er director of public affairs ved MHI Vestas.

Prisen uddeles af Kerteminde Kommune og Kerteminde Erhvervsforening i fællesskab, og i begrundelsen for at vælge MHI Vestas som årets innovative virksomhed lægger dommerkomiteen blandt andet vægt på, at virksomheden har haft en kraftig vækst inden for en kortere årrække.

- De har skabt en meget stor vækst, og den er skabt på baggrund af, at de har en meget høj grad af innovativ tilgang til produktudvikling. Det, at de har forsket i at udvikle nye produkter, gør, at de er så stærke på markedet, fortæller formand for Kerteminde Erhvervsforening, Jess Aagaard.