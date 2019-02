Kerteminde mangler unge lægdommere

Hvem kan blive lægdommer?

En lægdommer er en person uden juridisk eksamen, der sammen med de juridiske dommere i by- og landsretten lytter til alle forsvarets og anklagemyndighedens argumenter i en straffesag og derefter sammen med de juridiske dommere dømmer eller frifinder den person, der er anklaget for at have overtrådt straffeloven.Retsplejeloven kræver, at en lægdommer:- Er dansk statsborger.- Taler og forstår tilstrækkelig dansk.- Er fyldt 18 år inden 1. januar 2020.- Er født efter 1943.- Er »en uberygtet mand eller kvinde« - altså, ikke er straffet for en alvorlig lovovertrædelse.- ikke ser eller hører dårligt, da retsplejen bygger på mundtlighed.



Følgende personer er udelukket fra at være nævning og domsmand:- Ministre.- Ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de myndigheder, der hører under departementerne.- Ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område.- Advokater og advokatfuldmægtige.- Præster i folkekirken og andre trossamfund.



Kilde: Domstol.dk