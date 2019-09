Munkebo: - Det bliver det nye Vollsmose, sagde Jørn Pedersen, formand i en boligforening i Munkebo, i avisen for nylig. Det gjorde han på baggrund af erfaringer og oplevelser i boligforeningen og byen. Men den udtalelse afspejler på ingen måde virkeligheden, siger Anne Sandholdt Andreasen, der selv bor i samme boligforening.

Faktisk er Munkebo en by med et fantastisk foreningsliv, hvor børnene leger sammen, og man løfter i flok.

- Vi har over 60 foreninger i den her lille by. Der er virkelig ildsjæle, der løfter helt vildt. Vi har den fedeste fodboldklub, en arbejdsplads med 6000 ansatte, et nytårsbal og en byfest, der boomer, forklarer Anne Sandholdt Andreasen.

Hun bliver irriteret, når boligforeningens formand udtaler sig sådan.

- Jeg havde mine teenagerdøtre til ungfest for første gang for nyligt. De skulle bare observere, feste og fik ikke lov at drikke alkohol. De ringede lidt i et om natten og ville hentes, og det vildeste, de havde oplevet, var to piger, der røg smøger. Jeg forstår simpelthen ikke, hvor han har den opfattelse fra, at vi er på vej til at blive et nyt Vollsmose.

Hun siger, at der heller ikke bor mange med anden etnisk baggrund i boligforeningen - faktisk kun omkring fire procent - men at de få, der bor der, er yderst integrerede og imødekommende.

- Mine døtre går i klassen med en syrisk pige. Hun kom ned i kirken og så alle sine venner blive konfirmeret, selvom hun er muslim. Børnene leger og lærer på tværs af etnicitet.