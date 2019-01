Sygehuse skal sende patienter videre til anden behandling

Statsministeren vil have udnyttet ressourcerne bedre, så patienter ikke skal vente for længe på behandling.

Patienter skal lettere hjælpes videre til anden behandling. Og det skal ikke mindst komme de mindre ressourcestærke til gode.

Det mener regeringen, der vil gøre det til en pligt for sygehusene at sende patienter videre i systemet, hvis de ikke kan blive behandlet på deres eget sygehus inden for tidsfristen.

Initiativet bliver en del af regeringens kommende udspil til en sundhedsreform.

- Det handler om at få brugt den samlede kapacitet, så vi ikke holder på patienterne, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

- Hvis der er et sted, hvor der er så meget pres, at man ikke kan behandle til tiden, så er det bedst for patienten, bedst for samfundsøkonomien, bedst for os alle sammen, hvis vi hjælper patienten og holder patienten i hånden hen til der, hvor der er plads til at få lavet den operation, man har brug for.

I dag er det sådan, at man som patient har ret til at bruge det udvidede frie sygehusvalg, hvis man kommer til at vente længere end 30 dage på at blive behandlet på et sygehus i en af landets fem regioner.

- Det er en rettighed, den enkelte patient har, men her er patienten mere overladt til sig selv. Man er mere overladt til at finde ud af, hvor man kan gøre sin ret gældende.

- Den ret ønsker vi at stramme op, sådan at systemet holder patienten i hånden.

- Så vi har sikkerhed for, at det ikke kun er de ressourcestærke, der kan gøre brug af den rettighed. Men også de patienter, der måske har lidt sværere ved at finde rundt i systemet selv, siger Lars Løkke Rasmussen.

Statsministeren afviser præmissen om, at det kommer til at betyde en forøget administrativ byrde for sygehusene.

Han vil have et bedre samarbejde mellem de fem regioner og sygehusene. Man skal se det danske sundhedsvæsen som ét samlet sundhedsvæsen, ikke bare fem forskellige enheder, siger Lars Løkke Rasmussen.

- Man bruger ikke ressourcerne godt ved at have patienter, der står og venter i systemerne.

- Man bruger ikke systemet godt ved, at patienterne falder ned mellem forskellige stole. Patienter, der unødigt bliver genindlagt, fordi kommunen ikke står klar til at gribe patienten, siger han.

Heino Knudsen (S), der er regionsrådsformand i Region Sjælland, er ikke voldsomt bekymret for at blive overlæsset med endnu mere administration.

Han peger på, at man i hans region allerede gør en del for at hjælpe patienter videre, og han vil i første omgang afvente regeringens samlede udspil til en sundhedsreform.

- Administrativt er det klart, at hvis vi skal til at booke tiderne på andre hospitaler for vores patienter, så vil det betyde en større administrativ opgave.

- Jeg regner også med, at der i sundhedsreformudspillet kommer et svar på, hvordan vi skal løse den administrative opgave i fremtiden, siger Heino Knudsen.