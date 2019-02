Sygehus sparede undersøgelse for brystkræft væk

Det var for at "spare lægetimer og undersøgelsestid", at Ringsted Sygehus gennem fire år undlod at give hundredvis af kvinder med mistanke om brystkræft den grundige undersøgelse, de havde krav på.

Det skriver Jyllands-Posten søndag på baggrund af dokumenter, som avisen har fået delvist aktindsigt i.

Det omhandler blandt andet en skrivelse fra en ledende overlæge til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den blev sendt i forbindelse med en klagesag vedrørende en kvinde, som var en af 2600 kvinder med mistanke om brystkræft, der på sygehuset blev undersøgt mangelfuldt og i strid med de nationale retningslinjer på området.

Ledende overlæge Erik Ingvar Mars udtaler i skrivelsen:

- Formålet med alene at undersøge med mammografi er at spare lægetid og undersøgelsestid og dermed at kunne undersøge flere patienter per dag, men altså på bekostning af, at ikke alle får en fuldstændig udredning.

Han udtaler videre:

- De fleste af mammografilægerne bryder sig ikke om ordningen.

Før jul oplyste sygehuset, at der i perioden 2013-2017 havde været udført mangelfulde undersøgelser af op til cirka 2600 kvinder.

Praksis blev stoppet, da en ny ledende overlæge på den radiologiske afdeling stoppede den.

Sygehuset indkaldte i fjor 735 af kvinderne til en ny og fuldstændig undersøgelse - otte har siden fået konstateret kræft.

- Det er en dybt beklagelig situation, vi har bragt de implicerede kvinder i, og det kan jeg ikke undskylde nok, lød det fra sygehusdirektør Vagn Bach ifølge Jyllands-Posten.

Den beskrevne praksis, hvor hensynet til afdelingens ressourcer har vejet tungere end hensynet til en grundig undersøgelse af kvinder med en potentielt livstruende sygdom, er under "al kritik og uacceptabel".

Det fastslår Anette Lykke Petri, overlæge og enhedschef i Styrelsen for Patientsikkerhed, over for Jyllands-Posten.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) understreger i avisen, at der er tale om en meget grov sag, som er regionens ansvar.