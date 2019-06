S bløder op på tidligere nej til russisk gasledning

Hvad der inden valget var et klart nej tak til Nord Stream 2-rørledningen fra Socialdemokratiet er efter valget blevet til et noget mere blødt standpunkt.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af et interview med Nick Hækkerup (S).

Selskabet bag Nord Stream 2-projektet ansøgte i april 2017 om at anlægge en gasledning fra Rusland gennem dansk søterritorie ved Bornholm.

Det var Socialdemokratiet ikke interesserede i for seks måneder siden.

- Der er ingen grund til at vente med at afvise den ansøgning, lød det dengang fra udenrigsordfører og tidligere forsvarsminister Nick Hækkerup til Jyllands-Posten.

Majoriteten af aktierne i selskabet bag Nord Stream 2 ejes af det russiske energiselskab Gazprom, der er ejet af den russiske stat.

Tættere på regeringskontorerne er den tidligere forsvarsminister imidlertid blevet noget mere afmålt i sin modstand mod rørledningen.

- Udenrigsministeriet skal lave en vurdering, som vil være grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt vi skal imødekomme ansøgningen eller ej, siger Hækkerup.

Der er nemlig "forskel på, om man sidder i regeringskontorerne eller ej", lyder det videre fra Hækkerup.

Rørledningen er kontroversiel. Mange danske politikere, flere østeuropæiske lande og USA er imod den, mens særligt Tyskland og selvsagt Rusland er fortalere.

Mere russisk gas til EU vil gøre Europa mere sårbar over for russisk pres, ligesom Ukraine vil blive ladt i stikken, hvis Rusland fremover kan undgå at sende gas til EU gennem landet, lyder kritikken.

USA meldte for nylig ud, at man ville påføre firmaer sanktioner, hvis de deltog i konstruktionen af Nord Stream 2.

Trods stor modstand fra USA, er det mest fornuftige at give russerne lov til at føre den gennem dansk søterritorie.

Det mener Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet.

- Danmark er i en svær situation, fordi vi har tre stormagter på nakken. Hvis vi siger nej til en linjeføring, der går gennem dansk territorium, så lægger russerne den bare på en anden måde, så den går uden om dansk territorium.

- Og hvis Danmark kan tjene nogle penge på serviceydelser, så vil det jo være smart at give russerne tilladelsen. Samtidig skal man også tænke på, at vi risikerer at gøre to lande, der ligger tæt på os, sure, mens USA ligger langt væk, siger han til Ritzau.

Selskabet bag Nord Stream 2 har ansøgt om yderligere to linjeføringer. De går uden om dansk territorium, men Danmark alligevel skal høres.

Ansøgningen til disse to kan dog kun afvises, såfremt hensyn til miljø eller skibstrafik taler herfor.

Derfor vurderer Peter Viggo Jakobsen da også, at det kun er "et spørgsmål om tid", før rørledningen bliver til virkelighed.