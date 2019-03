Kemikalier er fordampet: Advokatfirma med nye forklaringer i kemikaliesag fra Seden

Seden Ejendomsinvests advokatfirma betvivler den liste over kemikalier, som eksperter fra det tidligere Kommunekemi lavede i foråret 2017. En del af kemikalierne må være fordampet, påpeger advokaten desuden.

Direktør og medejer af Seden Ejendomsinvest, Torben Brandt Rasmussen, står fortsat tilbage med et forklaringsproblem i sagen om de tonsvis af kemikalier, der er sporløst forsvundet fra den erhvervsejendom i Seden, selskabet ejer. Odense Kommune har adskillige gange siden foråret 2017 understreget, at der skal være dokumentation for al bortskaffelse, så de potentielt farlige kemikalier ikke udgør en risiko for mennesker og miljø. Men dokumentationen mangler fortsat. Da avisen første gang beskrev sagen i starten af februar, manglede der dokumentation for bortskaffelsen af omkring 39 ton kemikalier. Siden har Seden Ejendomsinvest indsendt en faktura fra virksomheden Skrotpriser.dk, der i efteråret 2017 afhentede lidt over to ton kobberslam, mens en anden virksomhed, Elplatek, i samme periode aftog andre 450 kilo kemikalier. Seden Ejendomsinvest har desuden fremført, at otte kubikmeter (svarende til omkring otte ton) skyllevand er blevet afgiftet på et rensningsanlæg, der stod hos det tidligere Printline. Det kan dog - ifølge virksomhedens eget udsagn - ikke dokumenteres, da analyseprøverne lå på en computer, som er forsvundet. Dermed mangler altså fortsat dokumentation for 36,5 ton kemikalier, der er væk.

Angriber anerkendte eksperter Fyens Stiftstidendes kortlægning af de mange ton forsvundne kemikalier er baseret på to forskellige opgørelser af mængden af kemikalier på ejendommen i Seden minus den mængde kemikalier, der er dokumentation for bortskaffelsen af. Den første opgørelse fra 10. april 2017 er lavet af det tidligere Kommunekemi i Nyborg, der i dag går under navnet Fortum A/S. Den anden, fra 20. januar i år, er lavet af Seden Ejendomsinvest selv. Mens Seden Ejendomsinvest ikke har kunnet forklare den store forskel i mængden af kemikalier på de to lister, forsøger deres advokat fra Maare Advokater i stedet at angribe Fortums opgørelse fra 2017, fremgår det af aktindsigt, avisen har fået. Hos Fortum har man dog over for Odense Kommune holdt fast i listens troværdighed og har desuden peget på, at man ikke har nogen interesse i at overgøre mængden på opgørelsen.

Dampet væk Ifølge et telefonnotat fra Odense Kommune har advokatfuldmægtig fra Maare Advokater Ali Khan også forsøgt at forklare en del af de forsvundne kemikalier med, at der "er sket en afdampning i karrene, som heller ikke er medregnet". Det kan dog umuligt forklare de mange ton kemikalier, der stadig mangler, forklarer kemiker og tidligere rektor for Syddansk Universitet, Carl Th. Pedersen. - Selvfølgelig kan der være sket afdampning, men slet ikke i den størrelsesorden. Ikke med mindre man direkte har varmet på det. Ellers vil det være ganske få procent, der fordamper, siger han. I forhold til de omkring 31 ton kemikalier, der stadig står på ejendommen, er Seden Ejendomsinvest ved at indhente tilbud på bortskaffelse fra Fortum og Stena Recycling. Odense Kommune har bedt om en plan for, hvor hurtigt virksomheden kan betale for at få kemikalierne kørt væk.