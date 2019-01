Kasi-Jesper tiltalt for ulovlige lån på 33 millioner

Jesper Nielsen og to familiemedlemmer nægter sig skyldige i tiltale om at have optaget lån ulovligt.

Erhvervsmanden Jesper Nielsen er sammen med to familiemedlemmer blevet tiltalt for at have optaget ulovlige lån for i alt 33,3 millioner kroner gennem familiens moderselskab. Det skal være sket i perioden fra 2009 til 2017.

Det skriver TV2 og Ekstra Bladet.

Onsdag besluttede Retten i Glostrup, at de to familiemedlemmer og Jesper Nielsen, der er kendt som Kasi-Jesper, ikke kunne få nedlagt navneforbud.

TV2 skriver, at de ulovlige lån skal være optaget i selskabet Dojajean Holding ApS, der i en årrække har været moderselskab for familiens andre aktiviteter - herunder firmaet bag Pandora CWE - inden det blev erklæret konkurs ved Sø- og Handelsretten i august 2017.

Ifølge tiltalen har Jesper Nielsen og hans familiemedlemmer ikke indfriet de ulovlige lån hverken før eller efter konkursen, selv om gælden er nedskrevet i regnskabet.

Jesper Nielsen fortæller til TV2, at familien har taget lånene. Men alle tre nægter sig skyldige. Ifølge Jesper Nielsen handler det om en teknikalitet.

- Vi har betalt skatten. Det er bare sket via vores selvangivelser. Og så vidt jeg forstår, er problemet mere bogføringsteknisk, siger han til mediet.

Ifølge ham blev lånene optaget i 2008, og pengene blev brugt til at købe et sommerhus i Spanien. Beløbet blev dog først bogført i 2009, lyder det.

Kasi-Jesper er kendt for sine kampe mod Skat og for at stå bag smykkevirksomheden Pandora. Han blev i 2010 mangemillionær, da han solgte sin andel af Pandora.

I oktober sidste år vandt Jesper Nielsen et opgør mod skat om et skattesmæk på 245 millioner kroner.

Sagen handlede om, hvorvidt han kunne fritages for skat, da han i december 2009 overførte værdier til et nyt selskab i forbindelse med samarbejdet.

Sagen om de ulovlige lån er endnu ikke berammet ved retten. Ifølge Ekstra Bladet risikerer familien en bødestraf, hvis de bliver dømt.