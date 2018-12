Venstres grand old man i Folketinget er bekymret. På Danmarks og liberalismens vegne. I et juleinterview med avisen Danmarks politiske redaktør Thomas Funding fortæller Haarder, at grådighed og manglen på patriotisme i erhvervslivet risikerer at gøre Danmark mindre frit. Og så kunne han ikke drømme om at indstille Caroline Wozniacki til prisen som årets dansker.

- Den magt og det ansvar, de har, det er betroede talenter. Det er noget, de har fået lov til at bestemme på det vilkår, at de lever op til et samfundsansvar. Og det gælder også private penge.

- Der har helt åbenlyst været møl i moralen nogle steder. Problemet lige nu er manglende moral hos mennesker, som har ansvar for store virksomheder og vigtige beslutninger, som får konsekvenser for os alle sammen, fortæller Bertel Harder og fortsætter.

En række bøger om højskolebevægelsen er der også blevet plads til. Den er Bertel Haarder som søn af en højskoleforstander rundet af, og skal man forstå ham, skal man forstå bevægelsen. Hans moralske kompas er styret af værdier som ordentlighed, at svare enhver sit og at tage ansvar.

Bogreolerne på kontoret på Christiansborg er mange, og de strækker sig fra gulv til loft. De mange sangbøger er det første, der falder i øjnene. Salmebøger og højskolesangbøger og en grundbog i hymnologi. 14 i alt. Så er man glad for at synge.

Bekymret: Man kan sige meget om en mand ud fra de bøger, der står i hans bogreol. I Bertel Haarders tilfælde tager det imidlertid lidt tid at få sig et overblik.

- Hvis guldflipperne tror, at alt liberalistisk og markedsøkonomisk i sig selv er godt uden det moralske kompas, hvis de nedbryder den tillid, så bliver det skidt for os, som gerne vil bevare en fri økonomi.

- Det nye er jo, at nogle meget velbjærgede ledere her i landet svigter samfundssindet. Det er jo det, der er nyt.

Bertel Haarder er aldersformand i Folketinget. Det vil sige, at han er det folketingsmedlem, der har siddet længst tid i Folketinget. 38 år er det blevet til. Han mener, at der i den tid er sket noget med kapitalismen.

- Han var leder af den bank i Estland, som hele hvidvasksagen udspringer af. Og når kaptajnen drikker, er der også stor sandsynlighed for, at besætningen drikker, og han var jo kaptajn, fortæller Bertel Haarder.

- Fordi jeg har hørt Nordeas formand, Björn Wahlroos, tale til et arrangement ude ved PFA (pensionsselskab, red. ). Det var ved den lejlighed, at han sagde, at de 20 procent altid har levet højt på de 80 procent, som er idioter.

- Jeg vil vove den påstand, at der i Nordea også vil vælte skeletter ud af skabet, fordi jeg tror, at Nordea er angrebet af den samme bacille som Danske Bank.

Problemerne i Danske Bank er ifølge den uddannede cand.scient.pol. udtryk for et mere generelt problem i banksektoren. Han langer således også ud efter mastodonten Nordea.

- Hvis det ikke er ulovligt, og han derfor slipper for tiltale, så er der jo ikke andet at gøre, end at vi som forbrugere giver Danske Bank den straf, som myndighederne åbenbart ikke kan give, svarer Bertel Haarder, der med andre ord opfordrer folk til at skifte bank.

- Det var jo på Thomas Borgens vagt, at der skete en hel masse. Jeg håber ikke, han slipper for tiltale, fortæller Bertel Haarder.

Bertel Haarder vender igen og igen tilbage til hvidvaskskandalen i Danske Bank. Det er arnestedet for hans frustration. Han bebrejder ledelsen af banken, og han håber, at ledelsen ender med at blive straffet.

- Selv om det er lovligt, kan det godt være tovligt

Det er en interessant diskussion, Bertel Haarder åbner op for. Antagelsen om at vi som borgere er forpligtiget ud over loven. Der er givetvis en række virksomhedsejere, der vil mene, at det er et urimeligt krav at stille.

- Hvorfor er det egentlig rimeligt at pålægge virksomheder større krav end loven?

- Det skal jeg sige dig. Den gamle formand for Grosserer-Societetet Aage Rask-Pedersen han sagde altid: En handel er kun god, hvis begge parter, synes den er god. Og deri ligger, at der ikke kommer noget godt ud af at snyde, fortæller Bertel Haarder og kommer straks i tanke om et andet citat til lejligheden.

- Tilsvarende sagde den tidligere amtsrådsformand i Vejle Erling Tidemann (V) noget klogt. Han sagde, at selv om noget er lovligt, kan det godt være tovligt.

- Skubber du ikke ansvaret fra dig, kunne I politikere ikke bare lave nogle bedre love?

- Vi skal gøre alt, hvad vi kan, men vi skal ikke bureaukratisere og overkontrollere. Det skal jo ikke være et samfund, hvor man kun handler, hvis man har fået lov.