22 blå og røde borgmestre i opråb til Mette F. og Lars Løkke: Sæt børn og ældre øverst på dagsordenen

- Vi har behov for, at der kommer meget tydelige signaler fra en bred vifte af partier på Christiansborg. At de siger: Ja, udfordringen er her, men det er ikke jer i kommunerne, der skal stå alene med den. Det løser vi som nation. At de får lavet en velfærdens 2030-plan, følger op på den i hver finanslov og løser det bid for bid, så det ikke bliver de ældre og børnene, det kommer til at gå ud over, siger Peter Rahbæk Juel (S), borgmester i Odense Kommune.

Han mener ligesom de øvrige borgmestre, at folketingspolitikerne skal sætte penge af til demografiske udfordring i den økonomiske aftale, staten indgår med Kommunernes Landsforening i løbet af de næste måneder. Samtidig opfordrer borgmestrene til, at den demografiske udvikling bliver en fast del af de kommende finanslove, og at politikerne på Christiansborg derved forholder sig til, hvor meget de vil kompensere kommunerne for udviklingen, og hvor meget kommunerne selv skal effektivisere eller spare.

Jesper Frost (V) og Peter Rahbæk Juel (S) er sammen med 20 andre borgmestre godt trætte af det, de kalder "symbolpolitiske initiativer" og "underlødig kritik af kommunerne". De mener, den demografiske udvikling, hvor vi i det næste årti får 70.000 flere 0-5-årige børn og 213.000 flere ældre over 75 år, mangler på landspolitikernes dagsorden. En bekymring, der ikke bliver mindre, uanset om Danmarks statsminister hedder Lars Løkke eller Mette Frederiksen efter folketingsvalget. Derfor kommer de 22 borgmestre med et samlet opråb forud for Kommunernes Landsforenings topmøde torsdag.

Et Bulldogs-halstørklæde og et OB-halstørklæde hænger rundt om busten af H. C. Andersen i det mørkerøde borgmesterkontor i Odense, hvor eftermiddagens gæst, borgmester Jesper Frost fra Esbjerg sætter sig ved det aflange træbord. Han er hverken fan af samme ishockeyhold, fodboldhold eller den røde partifarve. Men i dag spiller de to borgmestre alligevel på samme hold.

Peter Rahbæk Juel og Jesper Frost mener, at både Socialdemokratiet og Venstre ligesom de øvrige partier på Christiansborg mangler at tage ansvar, når det kommer til den ændrede demografi. Kommunerne bruger allerede i dag 10 milliarder kroner mindre, end de gjorde i 2009. Fremadrettet er de også klar til at bidrage med endnu flere effektiviseringer.

- Alene i Odense kommer vi til at mangle omkring 900 medarbejdere på velfærdsområdet det næste årti. Det er omkring en halv milliard i udgifter, vi skal finde bare for at holde skindet på næsen, siger Peter Rahbæk Juel og fortsætter:

Nuttede navne og underlødig kritik

Jesper Frost (V) og Peter Rahbæk Juel (S) er også enige om, at "puljer med nuttede navne" som værdighedsmilliarden langtfra er løsning på udfordringen med flere børn og ældre.

- Alle vil værdighed, men en milliard? Jesper mangler 200 millioner, vi mangler en halv milliard i det næste årti. Man skal stoppe med den slags puljer med nuttede navne, hvis man ikke vil være til grin for sin egen politik. Du skal ikke lege særlig meget med lommeregner for at finde ud af, at den milliard forslår ingen steder i forhold til den udfordring, vi står over for, siger Peter Rahbæk Juel.

Samtidig mener de 22 borgmestre, at landspolitikerne skal stoppe den underlødige kritik af kommuner som eksempelvis Assens Kommune, der indførte nye kvalitetsstandarder, hvor rengøring blev reduceret til hver femte uge og gulvvask helt blev fjernet. Her udtalte ældreminister Thyra Frank (LA), at de nye kvalitetsstandarder ikke var forenelige med en værdig ældrepleje, og at hun regnede med, lokalpoltitikerne var klar til at stå på mål for deres beslutning over for borgerne.

- Ingen af politikerne i Assens har et ønske om, at de ældre kun skal have gjort rent hver femte uge. Besparelserne i Assens er udtryk for, at der er simpelthen ikke er midler til at levere så højt et serviceniveau i takt med, der kommer flere børn og ældre i årene fremover. Her har vi bug for, at man anerkender den præmis i stedet for at kritisere den kommune, der prøver på at prioritere mellem de midler, den har, siger Jesper Frost.