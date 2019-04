Voldsom stigning i økonomisk kriminalitet: Færre får fængselsstraf trods seksdobling af anmeldelser

Hvis man er ansat som politimand i politiets afdelinger for økonomisk kriminalitet, har man igennem de seneste år fået ualmindeligt travlt med at følge med tempoet i anmeldelserne af økonomisk kriminalitet som bedrageri, underslæb, skyldnersvig og mandatsvig.

Imellem 2009 og 2018 er antallet af anmeldelser af forbrydelser i forhold til de paragraffer i Straffeloven steget med enorme 491 procent, mens antallet af domme til betinget elle ubetinget fængsel efter de samme sagstyper er faldet med 14 procent.

Tallene kommer blandt andet bag på SF's retsordfører Karsten Hønge.

- Det er jo fuldstændigt chokerende tal. Og det dokumenterer jo bare, at der er et behov for at sætte helt anderledes ind over for økonomisk kriminalitet, siger han.

Tallene gør også indtryk i Venstre, hvor retsordfører Preben Bang Henriksen peger på, at partiet vil gå til de kommende forhandlinger om en ny flerårsaftale med politiet med et klart krav om, at en markant større del af politiets ressourcer skal gå til efterforskningen af økonomisk kriminalitet.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jubelen ikke bryder ud på politigården, når der langes en anmeldelse for økonomisk kriminalitet over disken. I alt for mange år har denne kriminalitet været nedprioriteret i den politimæssige behandling. Den tid, hvor man som i Olsen Banden foretrækker at efterforske den manglende cykellygte fremfor Høje Nord-sagen skal være slut, siger han.