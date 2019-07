Ulovlig pakkepost: Fynboer bestiller våben fra Malaysia via nettet

De fynske våbenbestillinger

Anmeldt den 9. juli klokken 10.55: En beboer på Munkebjergvej i Odense M er mistænkt for at have bestilt en peberspray fra Malaysia, selvom man ikke lovligt må indføre den i Danmark.Anmeldt den 8. juli klokken 11: En beboer på Møllervangen i Nyborg er mistænkt for at have bestilt fire ulovlige knive udformet som kreditkort. Knivene er bestilt på Wish, men kommer fra Malaysia.



Anmeldt den 8. juli klokken 11: En beboer på Odensevej i Svendborg er mistænkt for at have bestilt fire ulovlige knive udformet som kreditkort. Knivene er fra Malaysia.



Anmeldt den 8. juli klokken 11: En beboer på Hostrupvej i Stenstrup er mistænkt for at have bestilt en peberspray fra Malaysia. Den er ikke lovlig at indføre i Danmark.



Anmeldt den 5. juli klokken 11.30: En beboer på Sdr. Boulevard i Odense er mistænkt for at have bestilt to knojern fra Malaysia via Wish.com. Knojernene er ulovlige i Danmark.



Alle fem forsendelser har været forbi Det Internationale Postcenter i Kastrup.