Stram Kurs vil deportere de fleste i Vollsmose: - Vi har kun ét hjemland, og det skal vi værne om

Stram Kurs frygter, at etniske danskere bliver en minoritet. Den fynske spidskandidat Martin Christensen fra Odense vil have langt de fleste med udenlandsk baggrund ud af landet. Først de kriminelle, og så dem, der er på overførselsindkomst. Og i sidste ende også langt hovedparten af de resterende.

- Vi har tre krav: Vilje til at elske Danmark og danskere. Evne - i praksis ved at være i arbejde. Og at man har en legitim grund til at være her. Hvis man bare søger et bedre liv, er det ikke en legitim grund.

- En pakistaner bliver aldrig etnisk dansker. Jeg anerkender, at fremmede personer i et lavt antal kan være her og være værdsatte fremmede. Men jo mere fremmed, man er kulturelt og slægtsmæssigt, jo færre skal der være i Danmark af den pågældende befolkningsgruppe.

- Du kan godt ændre et land, men det er ikke sikkert, at det er til min fordel. Hvis en pakistaner kommer fra Pakistan og ændrer mit land, er det godt for ham, men skidt for mig og resten af danskerne.

- Hvis Danmark skal være dansk om 100 år, er der brug for massehjemsendelser. Det er der ikke noget andet parti, som ønsker. Derfor er der brug for Stram Kurs. Etniske danskere skal aldrig nogensinde komme i mindretal i Danmark og ikke føle sig hjemme i deres hjemland.

Martin Christensen er 25 år og bor i en lejlighed i Odense. Han er spidskandidat for Stram Kurs på Fyn. Har læst medicin og vil studere på universitetet igen, hvis han ikke bliver valgt ind - men ikke nødvendigvis medicin. Bruger meget tid på politik og fællesskabet med ligesindede kammerater. Har altid elsket sport - både i fjernsynet og som aktiv. Har spillet fodbold, cyklet og dyrket triatlon. Videbegærlig og meget interesseret i resten af verden - til trods for, at han er nationalist.

- Selv hvis det betyder, at vi bliver fattigere, er det vigtigere for mig at beholde mit fædreland end at have en god økonomi.

- Nej. For det koster et uhyrligt milliardbeløb at have ikke-vestlig indvandring.

- For så har de ikke taget hensyn til den demografiske situation, Danmark er i. De ved udmærket godt, at danskerne er nervøse over, at der bliver flere fremmede. Og får man alligevel syv børn, har man en erobrende tilgang, og så er man ikke værdsat.

Så selv de "værdsatte fremmede", der får lov at blive, vil skulle sendes hjem i takt med, at de får børn og bliver flere?

- Hvis man opfylder vores kriterier for værdsatte fremmede, er der mulighed for at blive. Ellers skal man sendes hjem.

- Partiet er med rette blevet opfattet som et parti, der i høj grad modsætter sig og kritiserer islam. Jeg bruger som kandidat ikke voldsomt mange kræfter på islamkritik. Jeg konstaterer blot, at islam som udgangspunkt ikke skal være i Danmark.

- Det skal de, hvis de er enige i, at der er brug for politikere, som mener, at etniske danskere aldrig skal være i mindretal i Danmark. Vi har kun ét hjemland, og det skal vi værne om, for vi danskere er et unikt folkeslag.

Hvad er dine mærkesager - nationalt og her på Fyn?

- Jeg har ingen mærkesager i forhold til Fyn, for vi står over for de samme problemer som resten af landet. Min mærkesag er 100 procent udlændingeområdet.

Men I bliver jo nødt til at forholde jer til andre politiske områder også, hvis I bliver valgt ind?

- Ja, men det kan vi også godt gøre. Når der kommer andre emner op, har vi naturligvis en holdning til dem.

Rasmus Paludan er en dygtig kommunikatør, og man kan blive forført at hans retorik, siger hans egen bror. Ved du, hvad du går ind til?

- Jeg har haft de her holdninger hele tiden. Jeg lagde dem frem, da jeg talte med Rasmus om at stille op, og han accepterede dem fuldt ud, for de flugtede med partilinjen. Det var jeg glad for.

I nåede aldrig at komme ud af bilen på Bøgetorvet torsdag, fordi der var uro. Ser du den uro som et tegn på, at I er gået for langt, eller på at der er brug for jeres politik?

- At vi går for langt?! Jeg ser det som et tegn på, at forskellige befolkningsgrupper opfører sig forskelligt. Og det, der sker i Vollsmose, er mellemøstlige tilstande, som er meget fremmede for mig.

Så der er en del i Vollsmose, der ikke er "værdsatte fremmede"?

- Jeg kan næsten ikke forestille mig, at der er nogen overhovedet.

På jeres hjemmeside har I en top 20 over folk, som skal sendes ud. Der er et par fynske navne; Asmaa Abdol-Hamid og Houssam Daabas. Kender du dem?

- Ja. Men jeg har ikke lyst til at kommentere på konkrete mennesker, der skal hjemsendes. Det her er ikke personligt for mig.

De står jo nævnt med navn på jeres hjemmeside, så må du da også forholde dig til det?

- Ja, men det gør jeg også. De pågældende mennesker på listen skal hjemsendes.

Det er to navngivne fynboer. Skal jeg forstå det sådan, at du som fynsk kandidat ikke vil fortælle, hvorfor de skal forlade landet?

- Det kan du læse på hjemmesiden. Det står meget fint der.

Så du er enig, når der står at Asmaa Abdol-Hamid er "en fremmed fjendes infiltration af politistyrken"?

- Jeg er enig i alt, der står på hjemmesiden.

Det er en ansat ved Fyns Politi, det er du med på?

- Jeg er fuldstændig med på, hvad der står på partiets hjemmeside. Jeg er spidskandidat.