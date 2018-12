Plan mod terror: Politiet skal hemmeligt kunne overtage privat overvågning i hele bydele

Lovforslaget åbner nemlig for, at politiet i akutte nødsituationer kan kapre videoovervågning i et helt område uden at vente på en retskendelse, hvis der med kort varsel er kommet oplysninger om et nært forestående eller igangværende terrorangreb. I de tilfælde skal en domstol senere vurdere indgrebet og underrette Justitsministeriet, hvis politiet efter rettens opfattelse ikke burde have benyttet sig af det.

I fremtiden skal politiet således kunne benytte sig af andres overvågning i ekstraordinære situationer, hvor der er fare for menneskeliv eller betydelige samfundsværdier - for eksempel ved terrorangreb. Men også ved gidseltagninger eller bandeskyderier skal politiet kunne se, transmittere og optage overvågningsbilleder fra ikke bare enkelte kameraer, men fra alle kameraer i større områder - for eksempel i en hel bydel.

Står det til regeringen, skal politiet kunne skaffe sig adgang til overvågningskameraer sat op af myndigheder, virksomheder og private. Det fremgår af et nyt lovforslag, der er sendt i høring, hvor regeringen foreslår at ændre retsplejeloven med en markant udvidelse.

Kan ske hemmeligt

I helt særlige tilfælde vil politiet også kunne skaffe sig adgang til kameraernes overvågningsbilleder uden at orientere dem, der råder over dem, hvis det er nødvendigt af hensyn til efterforskningen, for at værne om politiets efterforskningsmetoder eller hvis andre omstændigheder taler for det.

Politiet vil altså med magt kunne overtage styringen af overvågningen - også hvis det kræver, at man skaffer sig adgang til lokaler, hvorfra overvågningen styres. Er det teknisk muligt, kan politiet også kapre signalerne via fjernadgang til overvågningen - formentlig ved at hacke sig ind.

Lovforslaget giver desuden politiet fuld råderet over optagelser fra overvågningen. Politiet vil derfor kunne kopiere optagelser til eget udstyr og slette originalerne, før indgrebet afsluttes. Ejerne af kameraerne vil dermed ikke kunne vide, hvad politiet har fået ud af indgrebet.

Selv hvis politiet hemmeligt har skaffet sig adgang og benyttet privat overvågning, vil ejeren dog senere blive orienteret af retten om, at det er sket. I hvert fald i udgangspunktet. For regeringen åbner også for, at retten på politiets opfordring kan beslutte, at der slet ikke skal gives besked. Det kan igen være af hensyn til efterforskningen eller af hensyn til at beskytte politiets metoder.

Som udgangspunkt skal politiet slette sine optagelser, hvis der ikke rejses sigtelse for den lovovertrædelse, som var årsag til indgrebet, eller hvis optagelserne viser sig ikke at have efterforskningsmæssig betydning. Politiet kan dog med rettens tilladelse undlade at slette optagelser eller udsætte sletningen. Og i helt særlige tilfælde kan politiet endda undlade at involvere domstolene og selv beslutte at gemme optagelser, hvis der for eksempel er tale om terror.

Generelt må politiet ifølge lovforslaget kun overtage kontrollen med privat videoovervågning, hvis der er afgørende grunde til det for at forebygge en alvorlig forbrydelse. Og kun hvis indgrebet ikke betyder en uforholdsmæssig stor krænkelse og ulempe for dem, det går ud over, i forhold til formålet.