Pakker fundet midt på offentlig vej: Politiet kørte ud med alle forsendelserne

Formentligt for første gang nogensinde agerede Fyns Politi postvæsen og sikrede julen og julefreden for mindst otte familier i Kerteminde.

Det er formentligt første gang nogensinde, at betjente fra Fyns Politi i fuld uniform fredag måtte agere postvæsen og dermed sikre julefreden i mindst otte familier i Kerteminde.

En borger fandt klokken 10.42 otte pakker efterladt midt ude på Marinavejen i Kerteminde. Hvem der har efterladt dem og hvorfor vides ikke, men borgeren tænkte, at nogle ville savne forsendelserne, som formentligt har indeholdt ting, som skulle bruges til julegaver.

- Vi ved ikke, hvem fragtmanden er og hvorfor de er endt på Marinavejen, erkender vagtchef Lars Fredensborg, Fyns Politi.

Borgeren tænkte, at hvis pakkerne skulle nå frem inden jul ville det være en god ide at aflevere dem i postbutikken i Brugsen i Kerteminde. Her var personalet ifølge vagtchefen dog ikke indstillet på at modtage pakkeforsendelserne. I stedet valgte borgeren at tage dem med sig hjem og kontaktede senere fredag politiet.

Patruljen, der afhentede pakkerne, så lidt nærmere på pakkerne, og alle pakker var bestemt til borgere i Kerteminde.

- Egentligt skulle de have været skrevet ind som hittegods hos os. Så ville de være endt på hittegodskontoret og formentligt først afhentet efter jul. Men vi valgte på grund af julen at se stort på reglerne og lod patruljen omdele pakkerne til de glade borgere, fortæller Lars Fredensborg.

De otte pakker var til otte forskellige adresser i Kerteminde, og modtagerne har formentligt haft store øjne, da de så, at det var politibetjente, som afleverede deres forsendelser.