Odenses byudvikling har brug for refleksion og international inspiration

Kig nu ud i Europa og tag jer også tid til at reflektere over det, der er sat i gang. Sådan lød arkitektrådene til Odenses politikere, da byudviklingen blev sat til debat på Det Fynske Folkemøde.

- Det er ved at være tid til at skynde sig at nasse på noget af alt det viden, vi kan hente andre steder - også ude i Europa. Tag ud og se det, sagde han.

Andreas Risager, der som arkitekt har andel i blandt andet havnebadet og Nordatlantisk Hus, opfordrede til netop at søge inspiration uden for de danske grænser.

- Der er ingen tvivl om, at Odense har grebet en mulighed for udvikling, og der er en unik chance med en binding mellem København og Odense, vi ikke har set før. Men nu er det også tid til lige at stoppe op og reflektere. Pas på, det ikke bliver for meget bindingsværk. Det er en svær balance mellem det og noget med international klang.

Men byudviklingen er nu nået dertil, at der er brug for refleksion og et inspirationskig ud i verden, fastslog både den lokale arkitekt Andreas Risager og Tony Christrup, der er direktør for strategisk byudvikling hos Odense-virksomheden AG Gruppen (tidligere Arkitektgruppen, red.), på Det Fynske Folkemøde.

Milliardinvesteringer og travle byggepladser sætter lige nu et markant præg på Odense som by.

En syltekrukke

Med i panelet var også Anders W. Berthelsen, socialdemokratisk medlem af By- og Kulturudvalget i Odense.

- Selvfølgelig skal vi have udsyn og tage nyt ind, understregede han.

- Men vi skal også have en trofasthed over for os selv og den by, vi er. Noget af det mest vellykkede, synes jeg, er omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade, hvor det lave område ved Rosengade er noget af det hyggeligste. Man fornemmer slet ikke, man er i en storby, og det er et eksempel på et projekt, der er tilpasset Odense, fremhævede Anders W. Berthelsen, mens by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) pegede på Det Ny H.C. Andersens Hus, tegnet af den prisbelønnede, japanske arkitekt Kengo Kuma, som et andet eksempel.

- Der er en fantastisk arkitekt, der har sat sig ind i Odenses sjæl.

Fremover skal også et nyt arkitekturråd hjælpe politikerne med byens videre udvikling. Men det initiativ har AG Gruppens Tony Christrup ikke nogen store forventninger til.

- Jeg kan godt blive lidt bekymret for, at det bare er en syltekrukke for politikerne, sagde han.

- At arkitekturen så bare er placeret derude i et råd, hvor medlemmerne ikke har en jordisk chance for at komme til orde.