Ny regering - ny usikkerhed: Hvornår får vi ekstra plads på Fynske Motorvej?

Hvornår motorvejen mellem Odense V og Odense SØ udvides med et ekstra spor står hen i det uvisse, efter at den tidligere regering blev sat fra bestillingen. VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti indgik før valget i juni en aftale om, at motorvejen skulle udvides i årene fra 2024 til 2031. Men de borgerliges infrastrukturplan er med valget faldet til jorden. Foto: Kim Rune