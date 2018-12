Kæmpe julegave fra Novo Nordisk: SDU får millioner til forskning i fedme

Professor Susanne Mandrup og Syddansk Universitet har fået en tidlig og særdeles stor julegave fra Novo Nordisk Fonden, der har valgt at give 60 millioner kroner til et helt nyt forskningscenter i fedme.

Centret får det lidet mundrette navn Center for Adipocyte Signaling - forkortet ADIPOSIGN. Men selvom det måske ikke lige er et navn, som den almindelige borger husker længe efter at have læst denne artikel, er der gode grunde til at holde øje med arbejdet på centret.

Selvom der er tale om et grundforskningscenter, der skal gå helt i dybden i forhold til de signaler, som fedtceller modtager og sender, kan forskningen i sidste instans få effekt på det fremtidige syn på og behandling af fedme og fedme-relaterede sygdomme.

- Fedtcellerne har jo et lidt dårligt ry, og vi skal selvfølgelig ikke have for mange af dem, men de er faktisk enormt vigtige for kroppen, og jeg synes jo, at de er dybt fascinerende, siger professor Susanne Mandrup, der sidste år modtog 65 millioner kroner fra Danmarks Grundforskningsfond til etableringen af forskningscentret ATLAS, der også har fokus på fedme.

Hun er leder af begge centre, der har forskelligt fokus på fedmen og de fedtceller, som det nye center får til opgave at undersøge.

- Fedtceller gør meget mere end at oplagre fedt. De sender og modtager signaler og virker på den måde som et slags relæanlæg, som blandt andet holder styr på stofskiftet. På det nye center skal vi se på, hvordan signalerne ændrer sig i forhold til, hvor på kroppen cellerne sidder. Og vi skal kigge på, hvilken forskel der er imellem fedtceller fra mænd og kvinder og fra mennesker med forskellig genetik, siger Susanne Mandrup.