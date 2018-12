Husker du?: 12 af årets mest bemærkelsesværdige 112-historier

9. Storebæltsbroen lukket og stor politiaktion i Espe

28. september blev en fredag, som de færreste danskere - og især fynboer - vil glemme. Først blev Storebæltsbroen lukket for både bil- og togtrafik i begge retninger ved 14-tiden. Køen strakte sig fra Tietgenbyen og næsten hele vejen til broen. Også Øresundsbroen blev lukket. Ifølge Sund & Bælt begge steder på ordre fra politiet.

Og så med ét vrimlede det om aftenen med politifolk i den lille landsby Espe på Midtfyn. Et højst usædvanligt syn på de kanter, og beboerne undrede sig over den omfattende politiaktion omkring en gård i den sydlige udkant af byen, hvor et sodavandsdiskotek i det nærliggende forsamlingshus samtidig fortsatte ufortrødent.

Sidenhen kom det frem, at PET jagtede en svensk indregistreret Volvo, som efterforskningstjenesten frygtede skulle bruges ved et angreb på konkrete personer. Ifølge DR drejede det sig om eksil-iranere i Ringsted, hvor Volvoen tilfældigvis kom forbi. Det viste sig dog, at de fire i bilen intet havde med iranerne at gøre, men var flygtet fra politiet, fordi de var hashpåvirkede og ikke havde kørekort.

At politiet satte så massivt ind i Espe skyldtes ifølge Københavns Politi, som ledte aktionen, at Volvoen havde defekt antenneudstyr, som påvirkede bilens gps. Derfor troede politiet fejlagtigt, at den eftersøgte bil var i den lille fynske landsby.