Fynsk Erhverv bifalder triatlon-VM: - Et ubetinget aktiv for Fyn

Det er et ubetinget aktiv for Fyn, at der bliver afholdt store sports-events som VM i triatlon. Det mener Fynsk Erhverv, der sammenligner situationen med FilmFyn.

Det er ikke nogen overraskelse, at de VM-stævner i triatlon, der blev holdt i tre fynske kommuner i sommer, har været en god forretning. Sådan lyder meldingen fra Fynsk Erhverv, hvor man glæder sig over, at begivenheden har givet en bruttoomsætning på 33 millioner.

- Det er et ubetinget aktiv for en ø som Fyn, at vi får os vist frem på denne måde. Og det er meget positivt, når man efterfølgende kan dokumentere, at det også giver en øget omsætning for fynsk erhvervsliv, siger direktør for Fynsk Erhverv Jytte Reinholdt.

- Det er også den tilbagemelding, vi får fra hoteller og restaurationer og forretningslivet generelt: Hver gang øen lægger grund til denne slags events, så stiger omsætningen.