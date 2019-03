Derudover lægger Jytte Reinholdt også vægt på, at en blanding af mænd og kvinder på arbejdspladsen kan være med til at skabe et bedre arbejdsmiljø for alle. Dermed er det vigtigt, at der ikke opstår virksomheder udelukkende bestående af mænd.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at it-branchen også appellerer til kvinder, hvis vi åbner op. Det er spændende jobs i et videnserhverv, som i høj grad appellerer til talenter uanset køn, etnicitet eller lignende.

- Det er vigtigt, at vi får skabt en interesse omkring de jobs, der er i it- og robotbranchen. Vi har behov for dygtige medarbejdere nu, men også i fremtiden. Det er et spørgsmål om at kunne tiltrække velkvalificeret arbejdskraft, siger hun og fortsætter:

Og særligt de udfordringer er vigtige at sætte fokus på, hvis man spørger Jytte Reinholdt, direktør for Fynsk Erhverv.

I år bliver der i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag ikke viftet med røde strømper og feministiske gloser. I hvert fald ikke, hvis man deltager i dialogmøde i Cortex Lab på SDU. Her skal en af fremtidens udfordringer om ligestilling diskuteres - nemlig manglen på kvinder i it- og robotbranchen.

Piger udnytter ikke deres potentiale

Kvinder har ellers intet at skamme sig over i forhold til deres forudsætninger for at få job i it- og robotbranchen. En ny analyse fra Dansk Erhverv viser, at piger får højere matematikkarakterer i gymnasiet end drenge. Selv om pigerne får højere karakterer, bruger de ikke deres karakterer til at komme ind på en matematisk uddannelse efterfølgende. Det ærgrer direktør for Fynske Erhverv, Jytte Reinholdt.

- Det er ubetinget et tab af talent, at branchen ikke formår at gøre pigerne interesseret i at gøre karrierevej i deres retning.

I Fynsk Erhverv bliver der lagt vægt på, at man på de videregående uddannelser indlægger praktik- og projektopgaver i virksomheden som en del uddannelsen. Det giver de studerende en mulighed for at se, hvad deres uddannelse kan give dem af jobmuligheder.

Dog ser Jytte Reinholdt en fordel i, at virksomhederne allerede gør opmærksom på sig selv på ungdomsuddannelserne.

- Det handler om at åbne op og synliggøre branchen, karrierevejene, netværket og mulighederne i branchen. Det er på ungdomsuddannelserne, at man træffer valget for sin fremtid. Det ville være en klar fordel at komme ud til eleverne allerede der.