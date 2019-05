Alternativets fynske spidskandidat: - Tænk, hvis Danmark kunne blive klimaduks

"Vi har en verden, vi skal redde", har du sagt. Det lyder ambitiøst. Hvor vil du begynde?

- Den mest presserende udfordring er at få vendt skuden i forhold til klimaforandringerne. Vi har 10 eller 15 år, før det er for sent, og det er en bunden opgave for et nyt Folketing at få lagt en troværdig og fælles plan.

Du ser en sammenhæng mellem klimakampen og bekæmpelsen af social ulighed. Det må du lige forklare?

- Dem, der har deres på det tørre, skal nok kravle op på en bjergtop, når havet stiger. Globalt ser vi, at de svageste bliver ramt, og det vil også ske i Danmark. Derfor skal vi ikke bare se på den grønne bundlinje, men også vurdere den sociale effekt. Har det en social slagside, skal vi kompensere for det.

Hvor skal pengene til den grønne omstilling komme fra?

- Jeg er lidt træt af at diskutere, hvor vi kan finde pengene. Det vil koste 150 kroner om måneden per dansker at opfylde Paris-aftalen (en international FN-aftale fra 2015, som skal begrænse udledning af drivhusgasser gennem grøn omstilling og klimatilpasning, red.) - det svarer nok meget godt til det, vi bruger på fredagsslik hver måned. Så det handler om, at vi skal tage beslutningen om, at vi vil det. Det er ikke svært at beslutte at bruge 112 milliarder kroner på en infrastrukturaftale. Vi må ikke blive handlingslammede, og vi er klar til afsætte 80 milliarder over fire år til grøn omstilling. Vi finder dem ved blandt andet at fremrykke pensionsbeskatningen, lægge skat på finansielle transaktioner og forhøje arveafgiften på beløb over 1,2 millioner.

Hvordan vil I bruge de 80 milliarder?

- Vi vil for eksempel investere i større bevillinger til forskningsindsatser og omlægge dansk landbrug til CO2-neutral produktion. Med blandt andet billige lån skal vi hjælpe landmændene med den omlægning, så de bruger andre fodertyper, som får dyrene til at udlede mindre CO2, og lægger marker ud til vild natur, der kan opsamle CO2.

- Tænk, hvis vi i Danmark kunne blive klimadukse og gøre det til et eksportfremstød inden for frugt og kød. Vi kunne lave et helt nyt brand: Dansk er dejligt, fordi det er grønt. Erhvervsliv og landbrug står og hopper for at komme i gang - de vil gerne det her, og 30 procent af de fynske virksomheder ønsker ifølge Fynsk Erhverv hjælp til grøn omstilling. Nu skal vi bare have overbevist 179 mennesker på Christiansborg om at åbne ørerne og øjnene og komme i gang. Også med at omlægge afgiftssystemet, så det afspejler klimaaftrykket.

Betyder det, at for eksempel kød skal være dyrere?

- Vi vil gøre andet billigere. Jo mindre en vare belaster klimaet, jo billigere skal den være.