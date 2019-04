66.891 kroner fattigere: Ung mand sprang ud fra Storebæltsbroen

Tilbage i september 2018 valgte en 23-årig mand at springe ud fra lavbroen ved Storebælt. Det får ham og hans kammerat nu en stor bøde for.

Et udspring fra Storebæltsbroen og en film af udspringet optaget tilbage i september 2018, får nu store konsekvenser for en 23-årig mand og hans 27-årige kammerat.

Retten i Svendborg skriver, at manden og hans kammerat blev idømt bøder på i alt 66.891 kroner.

Den 23-årige og hans kammerat var på vej fra Fyn mod Sjælland, da de vælger at parkere inden Storebæltsbroen. Iført badebukser går den 23-årige mand langs nødsporet op på lavbroen, hvor han vælger at kravle over rækværket, hvorefter han springer i vandet og selv svømmer i land.

Samtidig med, at den 23-årige springer i vandet, filmer hans 27-årige kammerat udspringet.

Både brovagten og flere bilister alarmerer undervejs politiet om den 23-årige mand, da han går ud på lavbroen. Dette fik politiet til at igangsætte en redningsaktion, hvor blandt andet en redningshelikopter blev tilkaldt.

Redningsaktionen endte dog med at blive afblæst, da den 23-årige blev kontaktet af politiet, da han kom op af vandet.Begge mænd erkendte udspringet og videooptagelsen, men nægtede, at det var deres hensigt at påkalde sig hjælp.Den 23-årige mand fik en bøde på 5000 kroner, mens hans kammerat fik en bøde på 2500. Derudover skal de to mænd også betale for redningshelikopteren, som løber op i en pris på 59.391 kroner.