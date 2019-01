Oliver Lund simrer i Ådalen

FODBOLD: Selv om 16-årige Daniel Obbekjær kom i kamp i Belek, så er OB kommet i underskud i antallet af stoppere og nu simrer også den 28-årige eks-OB'er Oliver Lunds navn som en mulig altmulig-mand, der kan sikre fynboerne et mere trygt forår rent forsvarsmæssigt.

Der er endnu intet konkret på tapetet, men Sport Fyn erfarer, at OB kan være klar til at gøre et forsøg for at sikre et comeback til Oliver Lund.

Oliver Lund forlod OB i sommeren 2017 og kan spille alle pladser i forsvaret uanset hvilket system, der vælges. Han er hurtig, fysisk stærk og god med begge ben og kan samtidig være en gardering, hvis Ryan Johnson Laursen eller Jacob Barrett Laursen sælges, ligesom han kan lappe hullerne efter stopperne Kenneth Emil Petersen og Alexander Ludwig, der har pådraget sig en alvorligere knæskade.

Oliver Lund spiller i øjeblikket i Lyngby, der har mere end rigeligt at gøre med at sikre eksistensen i 1. division, men omvendt også har behov for at sikre økonomien.

Alexander Ludwig støder til truppen i Belek fredag efter et fem dages ophold hos en specialist i Belgien. Men det er utopi at tro, at Ludwig kan blive klar til de seks næste vitale og altafgørende grundspilskampe for OB.

Oliver Lund har kontrakt i Lyngby frem til sommer og kan altså ikke umiddelbart hentes uden et transferbeløb.