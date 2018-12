OKS ansætter ny trænertrio

Fodbold: De øverste fynske fodboldklubber i laget under OB har travlt med at ruste sig til foråret, og flere rokader har allerede været i gang.

I Fynsseriens topklub OKS vælger bliver Rene Lindharth, 42, ny cheftræner. Lindharth er et kendt navn i fynsk fodbold, idet han har arbejdet i mange sæsoner i Næsby Boldklubs talentafdeling, og Lindharth også været inde omkring arbejdet med klubbens tidligere 2. divisionshold.

Til daglig er Rene Lindharth lærer på Hjalleseskolens eliteidrætslinje og er uddannet DBU-A-licenstræner. Aftalen med OKS er toårig.

Ny assistenttræner bliver Allan Jensen, 51, der som aktiv spillede i Fredericia. Siden blev det til divisionskampe for Ringsted og ikke mindst i OKS i de glade divisionsdage.

Trænerkarrieren er gået over klubber som BBB, Skt. Klemens og Søndersø, inden Allan Jensen blev ansat som skolelærer på Oureskolerne, hvor han samtidig var træner på U19 holdet i fem år. Derefter blev Allan Jensen ansat som talentchef i FC Fyn, og undervejs blev det også til en rolle som sportschef i Dalum.

OKS har desuden ansat den kendte fodboldskikkelse Kim Madsen, 56, med det klingende tilnavn "Galla" som ny målmandstræner. Kim Madsen har som aktiv spillet for Dalum, OB, B67, Næsby og netop OKS.

OKS-formand Klavs Larsen udtaler:

- Seniorudvalget er både stolt og glad over, at det er lykkedes at tilknytte Rene, Allan og Kim. Vi har i udvælgelsen af vores nye trænere vægtet fagligt niveau, menneskelige kompetencer samt fokus på at udvikle vores dygtige trup yderligere. Ud over at være trænere for 1. senior vil Rene og Allan fortsat være fyrtårne for det arbejde, der er sat i gang med implementeringen af det nye ungdomskoncept, kaldet "Det fede fodboldmiljø for alle".

OKS indleder træningen lørdag den 26. januar.