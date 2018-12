OB-stoppers hemmelige skade

Sport Fyn erfarer, at Alexander Ludwig har beskadiget det bagerste korsbånd. OB må kun bekræfte, at han er skadet.

FODBOLD: Sport Fyn erfarer, at den 25-årige OB-stopper Alexander Ludwig kan have beskadiget sit bagerste korsbånd i det ene knæ og derfor ikke var klar til efterårets sidste kamp i fredags mod AaB.

Torsdag bekræftede OB's træner Jakob Michelsen, at Alexander Ludwig ikke var til disposition til truppen på grund af en skade.

Jakob Michelsen må af hensyn til EU's persondatalov ikke fortælle, hvad skaden reelt består i.

Sport Fyn har efterfølgende kontaktet OB, der pointerer, at Alexander Ludwig har frabedt at udtale sig og bekymre sig, inden spillerne samles igen til den første træning i det nye år den 7. januar.

Midt i sidste uge mødte Alexander Ludwig kort op til træningen iført joggingsko på Røde Stjernes anlæg i Bolbro, hvor OB forberedte sig til AaB-kampen. Han tog en kort samtale med træner Michelsen, der efterfølgende gav Ludwig en krammer.

Sport Fyn har forsøgt at få kontakt med Alexander Ludwig, som er den eneste, der må udtale sig specifikt om sin skade. OB må som klub ikke fortælle om diagnose eller tidshorisont.

OB risikerer som andre virksomheder en bøde på 4 procent af årsomsætningen, hvis klubben forbryder sig mod EU-reglen, som er bakket op af Mads Øland og Spillerforeningen.

Der bagerste korsbånd er et ledbånd, der sidder midt på knæet og hjælper med til at stabilisere og kan briste, hvis knæet udsætte for en kraftig skade. Så kan knæet blive løst og underbenet kan glide lidt bagud i knæet. Mange gange heler ledbåndet af sig selv og som regel er det ikke nødvendigt med operation med mindre, der er sket andre skader i knæet.

Behandlingen kan være 12 uger i en såkaldt Jack skinne og et sådant forløb vil betyde, at Alexander Ludwig i givet fald ikke bliver klar til forårets grundspil eller slutspil. Det vides ikke, hvor langt OB-spilleren er i udredningen af skaden.

OB har i forvejen mistet en stopper pr. 1. januar, fordi den tidligere anfører Kenneth Emil Petersen trådte ud af sin kontrakt, der ellers løb til den kommende sommer, for at blive vært på Viasat Sport.

I Michelsen 3-5-2-system har OB nu kun Ramon Leeuwin, Jeppe Tverskov og Marco Lund som udlærte stopper-typer.

Alexander Ludwig spillede sin seneste kamp for OB den 1. december mod Vendsyssel FF.