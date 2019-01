- Jeg kan sige, at Ludwig styrketræner i dag, forklarede træner Jakob Michelsen om stopperen, der med en skade på det bageste korsbånd godt kan klare visse former for belastning.

FODBOLD: OB skal stampe en stopper op. Selv om OB-ledelsen ikke selv må sige noget om Alexander Ludwigs korsbåndsskade, så er den mellem linjerne klar over, at der venter en udfordring i de kommende uger inden Superliga-premieren den 10. februar mod FC København i Parken.

Ramon Leeuwin (tv.) en af de tre stoppere, der er tilbage i truppen. Yao Dieudonne (th.) kunne glæde sig over at være i forrygende forfatning på 1000 meteren. Foto: Nils Svalebøg

Yaos kanonudlæg

Jacob Barrett Laursen og Oliver Christensen var fraværende på grund af sygdom til den første træning, mens Mathias Jørgensen er med Borussia Mönchengladbachs U23- og Bundesliga-holdet på træningslejr i spanske Jerez.

På Odense Atletikstadion blev spillerne delt op i to hold og efter koncentreret opvarmning styret af den fysiske træner Janus Blond, blev spillerne sendt ud på en 1000 meter. Yao Dieudonne imponerede de første 600 meter og vandt sit heat, selv om Julius Eskesen kun endte ti meter efter ivorianeren efter en flot slutspurt. Målmand Mandé Sayouba kom i mål et par hundrede meter efter de andre. Det andet heat var generelt hurtigere og der blev nærmest dødt løb mellem Mathias Greve og Troels Kløve akkurat foran Mikkel Desler.

- Der er i realiteten næsten ingen reel opstart efter vinterpausen. Det handler mest om hurtigt at komme i fodbold-form, og de første par testkampe vil alle få chancen for at starte på en frisk indtil træningslejren i Tyrkiet. Vi vil fra da af zoome mere og mere ind på holdet.

- Det er to uger herhjemme, halvanden uge i Tyrkiet og halvanden uge i Danmark, hvor vi så håber at kunne fortsatte på naturgræs inden mødet med FC København, sagde Jakob Michelsen.

- Skal man finde noget at brokke sig over, så er banerne i slutningen af december og starten af februar ikke fantastiske. I Sverige spiller man på mere tilskuervenlige datoer mellem den 1. april og 1. november. Men jeg mener nu stadig, at sæsonen skal gå fra sommer til sommer, men man bør kigge efter, om der kan spilles flere kampe i ugerne med godt vejr og gode baner. Jeg ved godt, at der ikke er mange midtuge-terminer at rutte med, og det er heller ikke min boldgade at mene noget om det, tilføjede Jakob Michelsen.