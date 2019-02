OB-optimisme fik en lille dæmper

Den tidligere OB-kending Rasmus Jönsson scorede begge mål for Helsingborgs IF.

FODBOLD: Der er nogen, som mener, at det altid er godt med en dæmper på optimismen. I så fald var det fint, at OB spillede ujævnt i Superliga-generalprøven hjemme på Nature Energy Park ved at spille 2-2 mod Allsvenskan-oprykkerne fra Helsingborgs IF.

Det blev ikke til noget med at blæse skåningene omkuld, selv om kaptajn Andreas Grankvists mandskab langt fra er på samme forberedelses-niveau som fynboerne.

Det gjorde lidt ondt på en del, at lige præcis Rasmus Jönsson allerede i første halvleg havde scoret to mål mod sine gamle holdkammerater fra OB.

Men det var straffen for et kikset udspark fra Sten Grytebust og senere et boldtab centralt i banen, som sikkert var sværere at spille på end på de fine tyrkiske agre nede i Belek, hvor OB havde opslået lejr for nylig.

Første gang blev bolden spillet i dybden til Rasmus Jönsson, der var scorede stensikkert alene med Grytebust og sidenhen sparkede Jönsson bolden direkte op i hjørnet fra tyve meter til 2-1 til gæstene.

OB startede ellers som lyn og torden i de råkolde omgivelser og efter fem minutter og mange fine kombinationer tog Troels Kløve sigte fra kanten af feltet og huggede bolden tørt ind ved roden af stolpen.

Svenskernes erfaring og fysik bed eftgerhånden lidt på OB'erne og ved flere lejligheder sad man og var tilfreds med, at det ikke var Dame N'Doye, der stod i boksen og steg op til de indlæg, som indimellem gjorde ondt på OB. Men det er det mod FC København på søndag.

Casper Nielsen viste den energi, der har præget ham på det sidste og det synes oplagt, at han starter inde med Troels Kløve på den anden 8'er-plads. Sport Fyn er overbevist om, at OB vil stille med samme elleve mod FCK som mod svenskerne. Nicklas Helenius har et forspring i forhold til Anders K. Jacobsen, der ellers er formstærk, men OB har brug for Helenius mod FCK for at matche dem også defensivt ved dødboldene.

Men de helt store chancer fik OB ikke kreeret trods momentvis spilovertag. Tre minutter før tid lagde Mikkel Desler en pasning ind i rummet i feltet, men indskiftede Anders K. Jacobsen fik ikke ramt bolden ordentligt.