OB: Islandsk granit prøves mod AGF

FODBOLD: OB får langt de fleste spillere i kamp, når fynboerne spiller årets første træningskamp. Det sker kl. 12.00 tirsdag på AGF's kunstgræsbane 6 på anlægget ved Fredensvang.

OB må undvære stopperen Marco Lund, der er med U21-landsholdet i Mexico og forsvarsmakkeren Alexander Ludwig, der er knæskadet indtil april. Samtidig er Jonathan Harboe og U19-keeper Hans Christian Bernat med U19-landsholdet i Cypern, hvor begge spillede anden halvleg mod Israel i en kamp, som endte 1-1 og betød debut for Harboe, der er søn af den tidligere B1913-divisionsspiller Ulrik Jørgensen. OB's målmand Mandé Sayouba er stadig ude efter et vrid i anklen.

Til gengæld er Mathias Jørgensen tilbage efter et træningsophold i spanske Jerez med Mönchengladbachs U23-mandskab. Her gjorde han sig godt bemærket, selv om han havde håbet at få lov til bare en enkelt gang at træne med Bundesliga-klubbens liga-mandskab.

- Vi tager to hold med til Aarhus og langt størstedelen af spillerne får 45 minutter i benene. Der vil blive stillet to fornuftige hold i begge halvlege, siger OB's assistenttræner Henrik Hansen, der var chef ved mandagens træning, fordi Jakob Michelsen er syg. Også Henrik Hansen selv har været syg torsdag til og med søndag.

AGF-kampen bliver den først test med kun to stoppere, som er lige i underkanten, når holdet har sværget til 3-5-2-systemet som den trygge base i efteråret.

- Vi spiller med dem, vi har. Vi har også arbejdet med en fire-kæde, men vi har også mod AGF mulighed for at kigge på det personale, vi har til rådighed og spille med tre stoppere, siger Henrik Hansen.

Derfor er også den kun 17-årige islænding Teitur Magnússon fra Hafnafjördur og Anton Pedersen fra U19-holdet udtaget til Aarhus-turen. Teitúr Magnússon har siden torsdag været på prøve på klubbens U19-hold og skal være med i OB's ungdomsturnering Kai Thor Cup i weekenden. Han er 1,94 meter, hård som granit men også med en god fod.

- Der bliver arbejdet godt og det er dejligt at have så skadesfri og fit en trup som lige nu. I første og anden træningskamp skal vi have alle spillere i kamp og træne på et forholdsvis intenst niveau ved siden af, siger Henrik Hansen.