Fodbold: OB's offensive midtbanespiller Jens Jakob Dyhr Thomasen nærmer sig et comeback.

OB har den kiksede kvalifikation til top 6-spillet har træner Kent Nielsen og spillere i det mindste haft markant fred fra omgivelserne og medierne, og landskamp-pausen har yderligere bidraget til roen.

- Det er klart, at alle var meget skuffede over, at vi ikke nåede top-seksmålet, og vi skulle lige bruge noget tid til at komme os over det. Men vi fik en fin test nede i Hamburg mod HSV, og selv om vi tabte, leverede vi en fornuftig kamp, siger træner Kent Nielsen.

- Fra starten af denne uge har vi fokuseret på næste kamp mod Sønderjyske 2. påskedag, og det har været godt at træne og komme videre, siger OB-træneren, der efter langfredagens træning om formiddagen kunne gøre en slags status på skadesfronten.

Og den gode nyhed for OB-tilhængerne er, at Jens Jakob Dyhr Thomasen er kommet sig fint over en fiberskade i lysken.

- Jens Jakob har trænet med onsdag og her fredag, men mangler stadig at kunne skyde 100 procent igennem. Men jeg skønner, at det kun er spørgsmål om dage og kort tid, før han er helt klar. Men han når det næppe til kampen mod Sønderjyske, siger træneren om den spiller, som OB i den grad savnede i de afgørende kampe i grundspillet.

Til gengæld er angriberen Rasmus Festersen stadig ude, fordi en sene under foden fortsat volder kvaler. Der er fremskridt, men smerterne er ikke aftaget fuldt ud.

Endelig er midtbanereserven Mathias Thrane lettere ramt af en fiberskade.

OB træner igen lørdag og søndag klokken 10, før træneren udtager truppen til Sønderjyske-kampen, der har kickoff 2. påskedag.