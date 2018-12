Hollandske Ramon Leeuwin lurer på comeback. Angiveligt har Alexander Ludwig problemer, som kan betyde, at han ikke kommer med i OB's kamp i Herning. Ludwig fik for nylig en flænge ved næsen, men det er endnu uklart, om det er eftervirkninger af den skade, der kan forhindre ham i at spille. Indtil videre står han i OB's bruttotrup. Ramon Leeuwin vil i givet fald vende tilbage efter en kortere skadesperiode.

Jens Jakob Dyhr Thomasen er ude med en lyskeskade og Jacob Barrett Laursen og Mathias Greve tager plads på bænken efter længere skadesperioder.

Paul Onuachu og Erik Sviatchenko er ude hos FCM med karantæne. Frederik Brandhof og Nicolas Madsen er i stedet udtaget til en 20-mands-bruttotrup. Tim Sparv er sammen med Zsolt Korcsmar, Artem Dovbyk og Ayo Simon Okosun stadig på skadeslisten.

OB har tabt de seks seneste opgør mod midtjyderne i Herning. OB har ikke vundet i Herning siden den 12. april 2014 - med 2-0 på mål af Martin Spelmann og Rasmus Falk.